Szymański i Frankowski czekają na nowego trenera. Oto lista Rennes

14:27, 10. lutego 2026
Wojciech Mazurek
Wojciech Mazurek Źródło:  L'Equipe

Rennes pozostaje obecnie bez stałego trenera. L'Equipe przedstawiło listę kandydatów na stanowisko szkoleniowca. Zawodnikami zespołu są dwaj reprezentanci Polski - Sebastian Szymański i Przemysław Frankowski.

Przemysław Frankowski
DPPI Media/ Alamy Na zdjęciu: Przemysław Frankowski

Rennes szuka trenera. Lista kandydatów zawiera ciekawe nazwiska

Sebastian Szymański dopiero co dołączył do Rennes, a już będzie miał nowego trenera. Kilka dni temu zwolniony został Habib Beye, a powodem była seria niekorzystnych wyników. Jego zespół nie wygrał żadnego z pięciu ostatnich meczów. Na dodatek to nie pierwsza taka seria w tym sezonie pod wodzą byłego reprezentanta Senegalu.

Obecnie drużynę prowadzi tercet tymczasowych szkoleniowców. Z kolei zarząd prowadzi poszukiwania nowego stałego trenera. Trzeba przyznać, że mają w czym wybierać. Jak donosi L’Equipe, w gronie kandydatów znajduje się aż sześciu trenerów.

Większa część z nich to nazwiska znane w europejskiej piłce. Są to: Laurent Blanc, Patrick Vieira, Will Still i Franck Haise. Pozostali kandydaci to Didier Digard i Alexandre Dujeux. Na ten moment za faworyta uważa się Francka Haise, czyli byłego opiekuna Nicei i Lens. Warto dodać, że 54-latek przez kilka sezonów prowadził Przemysława Frankowskiego, który latem ubiegłego roku został zawodnikiem Rennes. Z kolei w styczniu do reprezentanta Polski dołączył kolejny kadrowicz – Sebastian Szymański.

Frankowski rozegrał jak na razie 16 meczów, w których zdobył gola i zaliczył dwie asysty. Szymański ma na swoim koncie dopiero 4 spotkania w klubie. Rennes po 21. kolejkach w Ligue 1 zajmuje 6. miejsce w tabeli, co na koniec sezonu dałoby im awans do Ligi Konferencji. Ostatnio odpadli z Pucharu Francji z Marsylią (1:3).

