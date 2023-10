IMAGO / Le Pictorium Na zdjęciu: Warren Zaire-Emery

Warren Zaire-Emery to jedno z objawień początku sezonu

Paris Saint-Germain chciałoby przedłużyć z wychowankiem umowę, by zapewnić sobie jego lojalność

Negocjacje utknęły jednak w martwym punkcie

Zaire-Emery zostanie w PSG? Wychowanek nie zgodzi się na byle co

Warren Zaire-Emery już w ubiegłym sezonie był ważnym elementem kadry Paris Saint-Germain. To, co wyprawia 17-latek w bieżącej kampanii, sprawiło jednak, że znalazł się na ustach całej Europy. Młody pomocnik prezentuje świetny poziom, co udowodnił w niedawnym starciu Ligi Mistrzów z AC Milan. Dość powiedzieć, że nastolatek otrzymał po ostatnim gwizdku nagrodę dla najlepszego zawodnika meczu.

Latem 2022 roku PSG podpisało z wychowankiem umowę. Dziś jej warunki są jednak już zupełnie nieaktualne. Rzecz jasna, mistrzowie Francji chcieliby zapewnić sobie usługi diamentu na dłużej. Jak donosi Le Parisien, wcale nie musi być o to łatwo. Negocjacje posuwają się bowiem bardzo powoli, a wręcz – utknęły w martwym punkcie. Piłkarz zdaje sobie sprawę z rosnącej wartości i nie chce zgodzić się na warunki poniżej swej dyspozycji. Jego przewaga w negocjacjach może jeszcze wzrosnąć. Francuskie media uważają bowiem, że 17-latek może trafić w listopadzie do seniorskiej reprezentacji Francji.

Zaire-Emery rozegrał już w tym sezonie 11 spotkań. Zanotował w nich pięć asyst.

