fot. Imago/Mark Cosgrove/News Images Na zdjęciu: Warren Zaire-Emery

Warren Zaire-Emery przebojem wdarł się do wyjściowego składu PSG

Paryżanie przygotowują utalentowanemu 17-latkowi nową umowę

Chcą w ten sposób odciągnąć od niego zainteresowanie innych ekip

W Paryżu rośnie zawodnik światowej klasy

Choć Paris Saint-Germain ściągnęło latem wielu zawodników, miejsce w wyjściowej jedenastce nieustannie utrzymuje 17-letni Warren Zaire-Emery. Wychowanek paryskiego klubu w pierwszej drużynie zadebiutował w minionym sezonie, od początku stając się dość istotnym ogniwem całego składu. Luis Enrique darzy go pełnym zaufaniem, a pomocnik odpłaca się świetnymi występami. Od początku kampanii 2023/2024 rozegrał dziesięć spotkań we wszystkich rozgrywkach, notując trzy asysty.

Władze mistrza Francji widzą w swoim zawodniku gigantyczny potencjał i pragną związać się z nim długoterminową umową. Obecna obowiązuje zaledwie do połowy 2025 roku, w efekcie czego bacznie obserwują go takie ekipy, jak Manchester City, Liverpool czy Real Madryt. Paris Saint-Germain nie chce dopuścić do sytuacji, w której przyszłość 17-latka na Parc des Princes będzie zagrożona.

Zaire-Emery najprawdopodobniej nie ma jednak planów, aby zmienić miejsce zamieszkania. Fabrizio Romano przekonuje, że obie strony są bliskie osiągnięcia porozumienia, a do dogadania pozostały szczegóły.

