Wybrano najlepszego piłkarza roku. Nie mogło być inaczej

Ousmane Dembele został wybrany najlepszym piłkarzem roku na gali Globe Soccer Awards. Przypomnijmy, że 28-letni skrzydłowy, który ma za sobą znakomity sezon, wcześniej otrzymał dwie inne prestiżowe nagrody - Złotą Piłkę oraz FIFA The Best.

norbert schmidt / Alamy Na zdjęciu: Ousmane Dembele i Vitinha

Globe Soccer Awards. Dembele zgarnął najważniejszą nagrodę

W niedzielny wieczór w Dubaju odbyła się uroczysta gala Globe Soccer Awards, podczas której podsumowano 2025 rok w światowym futbolu. Wydarzenie zgromadziło największe gwiazdy piłki nożnej, trenerów oraz działaczy z całego świata.

Najważniejsza statuetka – przyznawana najlepszemu piłkarzowi ostatnich dwunastu miesięcy – trafiła w ręce Ousmane’a Dembele. Zatem mierzący 178 centymetrów Francuz został doceniony za znakomitą formę, regularność oraz ogromny wpływ na sukcesy swojego zespołu na arenie krajowej i międzynarodowej.

Francuski skrzydłowy bez wątpienia zasłużył na to prestiżowe wyróżnienie. 28-letni ofensywny zawodnik był kluczową postacią Paris Saint-Germain w minionym sezonie, w którym paryżanie sięgnęli po potrójną koronę. PSG wygrało Ligę Mistrzów, mistrzostwo Ligue 1 oraz Puchar Francji, a Dembele odegrał w tych triumfach pierwszoplanową rolę. Warto dodać, że wcześniej został także laureatem Złotej Piłki oraz nagrody FIFA The Best.

Ousmane Dembele z powodzeniem występuje w barwach drużyny Les Parisiens od sierpnia 2023 roku, kiedy przeniósł się na Parc des Princes z Barcelony za 50 milionów euro. 57-krotny reprezentant Francji podczas kariery grał również w Borussii Dortmund i Stade Rennes. Jego wartość rynkowa według serwisu „Transfermarkt” wynosi 100 milionów euro. Aktualny kontrakt gwiazdora z Paris Saint-Germain obowiązuje do 30 czerwca 2028 roku.