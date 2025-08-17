Maxi Oyedele nie wystąpił w meczu FC Metz - RC Strasbourg, jednak był bezpośrednim świadkiem historycznego wydarzenia. Jego klub wystawił do gry wyjątkową jedenastkę.

LE PICTORIUM/ Alamy Na zdjęciu: Emanuel Emegha (PSG - RC Strasbourg)

Oyedele nie zagrał, ale był blisko historii

RC Strasbourg rozpoczął sezon Ligue 1 od zwycięstwa w wyjazdowym pojedynku z FC Metz, Jedyną bramkę na Stade Municipal Saint Symphorien zdobył 22-letni Joaquin Panichelli, który w 86. minucie skorzystał z dogrania swojego rówieśnika, Dilane’a Bakwy. Wiek wspomnianych zawodników w tym przypadku ma kluczowe znaczenie, bo to właśnie tej kwestii dotyczy wydarzenie, które 20-letni Maxi Oyedele obejrzał z ławki rezerwowych.

Ekipa z Alzacji rozpoczęła starcie z Metz jedenastką złożoną wyłącznie z piłkarzy urodzonych w XXI wieku, Jak zauważyła redakcja Diario Sport, to pierwsza taka sytuacja w historii pięciu najlepszych lig Europy, a więc Ligue 1, Premier League, Bundesligi, Serie A i La Liga.

Skład RC Strasbourg w meczu z FC Metz – każdy zawodnik urodził się po 2000 roku: