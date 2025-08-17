Historyczny wyczyn klubu Oyedele. Nikt nie wystawił takiego składu!

23:02, 17. sierpnia 2025
Michał Stompór
Michał Stompór Źródło:  Diario Sport

Maxi Oyedele nie wystąpił w meczu FC Metz - RC Strasbourg, jednak był bezpośrednim świadkiem historycznego wydarzenia. Jego klub wystawił do gry wyjątkową jedenastkę.

Emanuel Emegha (PSG - RC Strasbourg)
LE PICTORIUM/ Alamy Na zdjęciu: Emanuel Emegha (PSG - RC Strasbourg)

Oyedele nie zagrał, ale był blisko historii

RC Strasbourg rozpoczął sezon Ligue 1 od zwycięstwa w wyjazdowym pojedynku z FC Metz, Jedyną bramkę na Stade Municipal Saint Symphorien zdobył 22-letni Joaquin Panichelli, który w 86. minucie skorzystał z dogrania swojego rówieśnika, Dilane’a Bakwy. Wiek wspomnianych zawodników w tym przypadku ma kluczowe znaczenie, bo to właśnie tej kwestii dotyczy wydarzenie, które 20-letni Maxi Oyedele obejrzał z ławki rezerwowych.

Ekipa z Alzacji rozpoczęła starcie z Metz jedenastką złożoną wyłącznie z piłkarzy urodzonych w XXI wieku, Jak zauważyła redakcja Diario Sport, to pierwsza taka sytuacja w historii pięciu najlepszych lig Europy, a więc Ligue 1, Premier League, Bundesligi, Serie A i La Liga.

Skład RC Strasbourg w meczu z FC Metz – każdy zawodnik urodził się po 2000 roku:

  • Mike Penders – 2005 rok
  • Samuel Amo-Ameyaw – 2006
  • Junior Mwanga – 2003
  • Lucas Høgsberg – 2006
  • Mamadou Sarr – 2005
  • Abdoul Ouattara – 2005
  • Samir El Mourabet – 2005
  • Félix Lemaréchal – 2003
  • Valentin Barco – 2004
  • Emanuel Emegha – 2003
  • Joaquin Panichelli – 2002

