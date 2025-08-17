Oyedele nie zagrał, ale był blisko historii
RC Strasbourg rozpoczął sezon Ligue 1 od zwycięstwa w wyjazdowym pojedynku z FC Metz, Jedyną bramkę na Stade Municipal Saint Symphorien zdobył 22-letni Joaquin Panichelli, który w 86. minucie skorzystał z dogrania swojego rówieśnika, Dilane’a Bakwy. Wiek wspomnianych zawodników w tym przypadku ma kluczowe znaczenie, bo to właśnie tej kwestii dotyczy wydarzenie, które 20-letni Maxi Oyedele obejrzał z ławki rezerwowych.
Ekipa z Alzacji rozpoczęła starcie z Metz jedenastką złożoną wyłącznie z piłkarzy urodzonych w XXI wieku, Jak zauważyła redakcja Diario Sport, to pierwsza taka sytuacja w historii pięciu najlepszych lig Europy, a więc Ligue 1, Premier League, Bundesligi, Serie A i La Liga.
Skład RC Strasbourg w meczu z FC Metz – każdy zawodnik urodził się po 2000 roku:
- Mike Penders – 2005 rok
- Samuel Amo-Ameyaw – 2006
- Junior Mwanga – 2003
- Lucas Høgsberg – 2006
- Mamadou Sarr – 2005
- Abdoul Ouattara – 2005
- Samir El Mourabet – 2005
- Félix Lemaréchal – 2003
- Valentin Barco – 2004
- Emanuel Emegha – 2003
- Joaquin Panichelli – 2002