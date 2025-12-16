FIFA The Best 2025: Enrique czy Flick?! Oto najlepszy trener roku

Luis Enrique został wybrany i nagrodzony podczas gali FIFA The Best 2025 jako najlepszy szkoleniowiec roku. Pokonał tym samym głównego kontrkandydata, a więc Hansiego Flicka.

Independent Photo Agency / Alamy Na zdjęciu: Luis Enrique

Luis Enrique najlepszym trenerem 2025 roku

Podczas gali FIFA The Best 2025 wybrano i przyznano nagrody w wielu kategoriach. Począwszy od najlepszego bramkarza, przez wszystkie pozycja, aż po najpiękniejszego gola oraz najlepszego gracza i trenera. Tym ostatnim został wybrany właśnie Luis Enrique, a więc szkoleniowiec Paris-Saint Germain.

W 2025 roku Hiszpan był właściwie poza jakąkolwiek konkurencją, bowiem nie tylko wygrał rozgrywki rodzime i tradycyjnie wraz z zespołem Paris-Saint Germain królował na rodzimym podwórku, ale poza tym, a może przede wszystkim, wygrał w rozgrywkach Ligi Mistrzów, co jest najważniejszym osiągnięciem przy przyznawaniu tej nagrody. Szczególnie, że PSG zrobiło to w wielkim stylu, a dokładnie pokonało Inter Mediolan aż 5:0.

Tak więc należy jasno zaznaczyć, że nagroda dla najlepszego trenera 2025 roku zasłużenie powędrowała do Luisa Enrique. Poza Hiszpanem bardzo duże szanse miał także Hansi Flick, który jest przegrał ze szkoleniowcem PSG. Trener Barcelony co prawda świetnie spisał się wraz ze swoją drużyną w hiszpańskiej La Liga oraz krajowych pucharach, ale w europejskich rozgrywkach było już jednak nieco gorzej.

