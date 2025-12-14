Real Madryt zdecydował. Legenda zastąpi Xabiego Alonso

ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Xabi Alonso

Real Madryt chce powrotu Zidane’a gdy zwolni Alonso

Real Madryt najprawdopodobniej w najbliższym czasie będzie musiał podjąć bardzo trudną decyzję o zwolnieniu Xabiego Alonso. Hiszpan nie do końca radzi sobie jako szkoleniowiec Królewskich i po ostatnich słabych tygodniach pojawia się coraz większa presja na jego zwolnienie z klubu. Sytuacja jest na tyle poważna, że media już spekulują, kto zastąpi byłego znakomitego pomocnika na fotelu trenerskim.

Do tej pory w tym kontekście padało przede wszystkim nazwisko Jurgena Kloppa, ale wiadomo, że Niemiec nie jest zainteresowany taką posadą. Dlatego też Real Madryt zwróci się z prośbą o pomoc do swojej absolutnie jednej z największych legend. Według informacji przekazanych przez „Sky Sport DE”, Zinedine Zidane jest numerem jeden na liście życzeń Realu Madryt jeśli ten zwolni Xabiego Alonso. To Francuz miałby trzeci raz objąć zespół Los Blancos.

Zinedine Zidane to oczywiście jeden z najlepszych piłkarzy w historii Europy, ale także jeden z najlepszych trenerów. Na jego koncie są bowiem m.in. trzy zwycięstwa w Lidze Mistrzów i dwa mistrzostwa Hiszpanii. Real Madryt do tej pory prowadził dwukrotnie, w latach 2016-2018 i 2019-2021. W tym czasie prowadził klub łącznie w 263 meczach i zanotował średnią punktową na poziomie 2,17 pkt./mecz.

