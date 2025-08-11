Enrique zaryzykuje w meczu o Superpuchar! Debiut cztery dni po transferze

PSG przygotowuje się do meczu o Superpuchar Europy z Tottenhamem. Według "Le Parisien" Lucas Chevalier ma zadebiutować, a zawieszony Joao Neves nie zagra w Udine.

Chevalier od razu numerem jeden w PSG

Lucas Chevalier może zadebiutować w barwach PSG już cztery dni po podpisaniu pięcioletniego kontraktu. Były bramkarz Lille ma wyjść w pierwszym składzie na Superpuchar Europy przeciwko Tottenhamowi w Udine. Dla Gianluigiego Donnarummy może to oznaczać początek końca przygody w Paryżu. Włoski golkiper prawdopodobnie nie znajdzie się nawet w kadrze meczowej.

Luis Enrique ma do dyspozycji drużynę po zaledwie sześciu dniach wspólnych treningów. Krótsze przygotowania spowodowane były dłuższymi urlopami po intensywnym sezonie i Klubowych Mistrzostwach Świata. Mimo to trener liczy, że zespół zaprezentuje się w optymalnym składzie.

W środku pola zabraknie Joao Nevesa, który pauzuje dwa spotkania po czerwonej kartce w finale Klubowych Mistrzostw Świata z Chelsea. Jego miejsce ma zająć Warren Zaïre Emery, a obok niego zagrają Vitinha i Fabian Ruiz.

W obronie zobaczymy duet stoperów Marquinhos i Pacho. Na bokach zagrają Achraf Hakimi i Nuno Mendes. Nowy nabytek, Illia Zabarnyi, ze względu na brak wspólnych treningów nie zadebiutuje w tym meczu.

Atak PSG mają stworzyć Desiré Doue, Ousmane Dembele i Chwicza Kwaracchelia. Cała trójka znalazła się na liście 30 nominowanych do Złotej Piłki. Mecz z Tottenhamem będzie pierwszym oficjalnym testem nowej wersji drużyny Luisa Enrique w tym sezonie.

