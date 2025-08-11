Barcelona dostała oficjalną ofertę za bramkarza. Postawiła jeden warunek

Como złożyło ofertę za bramkarza Barcelony Inakiego Penę. Według Alfredo Pedulli, Cesc Fabregas mocno naciska, by transfer doszedł do skutku przed zamknięciem okna.

Inaki Pena może zostać zawodnikiem Como

Como oficjalnie złożyło ofertę za bramkarza Barcelony Inakiego Penę. Według Alfredo Pedulli trener Cesc Fabregas jest wielkim fanem talentu 26-letniego Hiszpana i chce pozyskać go jeszcze w tym oknie transferowym.

Warto jednak nadmienić, że Pena ma również dwie inne propozycje, a Como ostrożnie analizuje kolejne kroki. Pod uwagę brane są wysokie koszty transferu oraz zaufanie do obecnego numeru jeden, Maxime’a Buteza. Mimo to Fabregas uważa, że pozyskanie Peni wzmocni drużynę i zwiększy rywalizację o miejsce w bramce.

Pierwsze sygnały zainteresowania pojawiły się w zeszłym tygodniu. Como wykorzystało mecz o Puchar Gampera, by przyspieszyć rozmowy. Klub liczy, że dzięki hiszpańskim zawodnikom w składzie i samemu Fabregasowi, Pena szybko zaaklimatyzuje się w Serie A. Bramkarz ma kontrakt z Barceloną do 2026 roku, ale chce regularnie grać. Nie znajduje się też w planach Barcelony po przybyciu Joana Garcii, co może ułatwić transfer.

Warunkiem transferu jest jednak rejestracja wcześniej wspomnianego Joana Garcii. Przy kontuzji Marca-Andre ter Stegena i braku zgłoszenia Wojciecha Szczęsnego, Barca nie zgodzi się na odejście Peni bez zabezpieczenia obsady bramki. Czas działa na niekorzyść Como, a konkurenci nie śpią.

