Dembele otrzymał ofertę kontraktu za 30 milionów rocznie. Odrzuci ją

Just Pictures GmbH / Alamy Na zdjęciu: Ousmane Dembele

Dembele nie chce przedłużyć kontraktu z PSG

PSG w tym sezonie radzi sobie nieco gorzej, niż w poprzedniej kampanii, ale też mało kto spodziewał się, że będzie inaczej. Zeszła kampania była bowiem dla zespołu Luisa Enrique niezwykle udana. Poza sukcesami na krajowym podwórku – których de facto każdy się spodziewał i nie są one niczym szczególnym – udało się przede wszystkim wygrać w rozgrywkach Ligi Mistrzów.

To spowodowało, że cel, który przez ostatnie lata przyświecał zespołowi z Paryża w końcu udało się zrealizować. Kosztowało to jednak wiele wysiłku wszystkich w zespole. Niemniej zaskakiwać może najnowsza informacja przekazana przez serwis „Foot Mercato” nt. przyszłości jednego z gwiazdorów. Ousmane Dembele ma bowiem zamiar odrzucić ofertę przedłużenia kontraktu z PSG. Obecna umowa Francuza wygasa wraz z końcem czerwca 2028 roku.

Jak donosi wspomniane wyżej źródło, Ousmane Dembele nie jest zainteresowany propozycją Paryżan na poziomie 30 milionów dolarów rocznie. Liczby bowiem na przynajmniej podwojenie tej kwoty. Jeśli tego nie udałoby się osiągnąć, to z pewnością zdobywca Złotej Piłki stałby się łakomym kąskiem dla innych gigantów. Tylko w tym sezonie 28-latek ma 6 goli oraz cztery asysty w 16 rozegranych meczach. Serwis „Transfermarkt” wycenia go na 100 milionów euro.

