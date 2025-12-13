De Zerbi zaskoczył piłkarski świat. Ten piłkarz zasługuje na Złotą Piłkę

Mason Greenwood prezentuje fantastyczną formę odkąd trafił do Olympique Maryslii. Roberto De Zerbi jest pod ogromnym wrażeniem piłkarza. Jego zdaniem Anglik zasługuje na Złotą Piłkę.

BSR Agency / Alamy Na zdjęciu: Roberto De Zerbi

Greenwood zasługuje na Złotą Piłkę – uważa Roberto De Zerbi

Mason Greenwood w lipcu 2024 roku trafił do Olympique Marsylii. Wcześniej był związany z Manchesterem United, który po problemach piłkarza w życiu prywatnym odsunął go od zespołu. Wyjazd do Francji okazał się dla niego szansą na powrót do wielkiego futbolu. W barwach „Les Olympiens” prezentuje się znakomicie, o czym świadczą jego statystyki.

Jak dotąd w 56 meczach zdobył 35 goli i zanotował 10 asyst. Greenwood stał się prawdziwym liderem drużyny, która walczy z Paris Saint-Germain o mistrzostwo Francji. Pod wrażeniem piłkarza jest Roberto De Zerbi. Włoski taktyk zaskoczył ostatnio na konferencji prasowej, ponieważ otwarcie przyznał, że 24-latek zasługuje na Złotą Piłkę.

– Ma ogromny potencjał, nie widzę w Europie innego zawodnika o takim potencjale. To piłkarz, który może zdobyć Złotą Piłkę. Od niego zależy, czy będzie chciał zrobić wszystko, by o nią walczyć. Zasługuje na Złotą Piłkę – mówił Roberto De Zerbi na konferencji prasowej.

Greenwood na wygranie plebiscytu France Football ma małe szanse. Oprócz indywidualnych występów pomóc musiałby mu klub, czyli Olympique Marsylia. Zwycięstwo w lidze oraz sukces w Lidze Mistrzów to niepisane warunki do zdobycia Złotej Piłki. Ciężko wyobrazić sobie, aby Olimpijczycy sięgnęli po triumf w europejskich pucharach. Niemniej jednak forma Anglika zasługuje na wyróżnienie.