Lionel Messi w kolejnej kampanii nie będzie reprezentował barw Paris Saint-Germain. Tymczasem Jerome Rothen ujawnił, co było jedną z przyczyn rozstania Argentyńczyka z klubem z Parc des Princes.

fot. Imago / Matthieu Mirville Na zdjęciu: Lionel Messi

Lionel Messi podjął decyzję o przeprowadzce do Interu Miami

Na ntemat mistrza świata głos zabrał Jerome Rothen

Francuz dał przekonywał, że argentyński zawodnik nie czuł się dobrze w Paris Saint-Germain

Messi nie był zadowolony z treningów w PSG

Lionel Messi zdecydował się na transfer do MLS. W nowym sezonie piłkarz będzie występował w Interze Miami. Tymczasem ciekawą opinią na temat argentyńskiego zawodnika podzielił się były reprezentant Francji. Przekonywał, że mistrz świata nie czerpał radości z treningów w PSG.

– Pamiętam dzień, w którym opuścił trening. Klub uciszył to wszystko, mówiąc, że miał niewielką kontuzję łydki. Wszystko to było złe, arcyniepoprawne. Przyczyna? Lionel Messi miał dość tego, co trzeba było robić na treningu – powiedział Jerome Rothen cytowany przez RMC Sport.

– Opuścił trening. Wrócił do szatni, wziął prysznic i wyszedł. To pokazuje, jak bardzo szanował swojego trenera i kolegów z drużyny – kontynuował Francuz.

– Bardzo często chciał zmienić tempo treningu. Nie chciał trenować rano. Powiedział personelowi kilka razy, że poranne ćwiczenia nie są tak dobre, jak zajęcia po południu. Na szczęście sztab się nie poddał – uzupełnił Rothen.

