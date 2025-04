Gyokeres wybrał, gdzie chce trafić. To jego priorytet

Viktor Gyokeres woli przenieść się do Realu Madryt niż do Arsenalu. Transfer do Królewskich to jego priorytet i poprosił on swojego agenta o wynegocjowanie umowy z tym klubem, o czym poinformował serwis "Defensa Central".

Gyokeres chce trafić do Realu Madryt

Viktor Gyokeres to bez dwóch zdań jeden z najlepszych obecnie napastników w Europie. Piłkarz Sportingu Lizbona imponuje formą w kolejnym sezonie i wzbudza zainteresowanie czołowych klubów na Starym Kontynencie. Już latem mówiło się o tym, że sprowadzić Szweda do zespołu chcą FC Barcelona, Chelsea oraz Arsenal, ale wówczas poznał on w swoim zespole. Teraz po kolejnych znakomitych liczbach wydaje się, że transfer jest bardziej prawdopodobny.

W ostatnim czasie sporo mówiło się, że Arsneal zbliża się do porozumienia z Gyokeresem ws. letniego transferu. Teraz jednak okazuje się, że sam piłkarz nie do końca jest zainteresowany takim rozwiązaniem. Według informacji przekazanych przez serwis “Defensa Central”, Viktor Gyokeres woli trafić do Realu Madryt niż Arsenalu. Napastnik poprosił już swojego agenta o to, aby ten spróbował wynegocjować kontrakt z zespołem Królewskich.

Viktor Gyokeres w tym sezonie rozegrał dla Sportingu Lizbona 47 spotkań, w których zdobył 48 goli oraz zanotował 12 asyst. To liczby więcej niż fenomenalne. 26-letni reprezentant Szwecji wyceniany jest przez serwis “Transfermarkt” na 75 milionów euro, a jego obecna umowa wygasa wraz z końcem czerwca 2028 roku.

