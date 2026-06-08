Olivier Giroud zmienił plany. Wyjaśniła się jego przyszłość

Olivier Giroud ostatecznie przedłużył umowę z Lille o kolejny sezon. Przypomnijmy, że 39-letni napastnik jeszcze niedawno skłaniał się ku zmianie otoczenia.

Marco Canoniero / Alamy Na zdjęciu: Olivier Giroud

Oficjalnie: Lille przedłużyło umowę z Olivierem Giroud

LOSC Lille poinformowało za pośrednictwem swojej oficjalnej strony internetowej o przedłużeniu kontraktu z Olivierem Giroud. Nowa umowa 39-letniego napastnika będzie obowiązywała do 30 czerwca 2027 roku, a więc do zakończenia sezonu 2026/2027. Przypomnijmy, że poprzednie porozumienie między stronami wygasało już tego lata, co rodziło liczne spekulacje dotyczące przyszłości doświadczonego snajpera.

Choć jeszcze kilka tygodni temu media sugerowały, że Giroud może zmienić otoczenie, ostatecznie zdecydował się on kontynuować karierę w zespole Mastifów. Francuz prowadził rozmowy między innymi z tureckim Bursasporem, który koniec końców musi obejść się smakiem. Do pozostania na Stade Pierre-Mauroy przekonał go nowy szkoleniowiec Lille – Davide Ancelotti – który objął drużynę i przedstawił napastnikowi konkretną wizję jego roli w zespole.

Olivier Giroud przywdziewa koszulkę ekipy Les Dogues od lipca 2025 roku, kiedy przeniósł się tam na zasadzie wolnego transferu z Los Angeles FC. Wcześniej występował w barwach takich klubów jak AC Milan, Chelsea czy Arsenal, budując imponującą karierę w europejskim futbolu. W minionej kampanii weteran rozegrał 44 spotkania, zdobył 11 bramek i zanotował 1 asystę. Portal „Transfermarkt” wycenia obecnie 137-krotnego reprezentanta Francji na około milion euro.