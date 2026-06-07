Real Madryt dostał odpowiedź. Gwiazdy PSG zdecydowały

17:00, 7. czerwca 2026
Michał Stompór
Michał Stompór Źródło:  Sergio Valentín

Real Madryt, zgodnie z zapowiedziami Florentino Pereza, miał ruszyć po jedną z gwiazd Paris Saint-Germain. W gronie zawodników, którzy byli łączeni z przeprowadzką na Santiago Bernabeu, znaleźli się Joao Neves i Vitinha. Znamy odpowiedź zawodników Paryżan. Szczegóły ujawnił Sergio Valentín.

Florentino Perez
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fot. SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Florentino Perez

Real Madryt musi pogodzić się z porażką

Florentino Perez postawił na aktywną kampanię wyborczą. Real Madryt, oczywiście po zwycięstwie dotychczasowego prezydenta, planował hitowy transfer. Królewscy zamierzali sprowadzić jednego z kluczowych zawodników Paris Saint-Germain. Na Santiago Bernabeu miał przenieść się Joao Neves lub Vitinha.

Los Blancos byli gotowi na wydatek rzędu 150 milionów euro. Jednak nawet w tym przypadku zgodę na przeprowadzkę do stoicy Hiszpanii musiał wyrazić piłkarz, a także jego obecny pracodawca. W tej kwestii obaj wyżej wymienieni gracze podjęli decyzję, co ujawnia Sergio Valentín.

– Jorge Mendes już powiedział Florentino Pérezowi, że zawodnicy nie chcą odchodzić z Paris Saint-Germain. Ani Joao Neves, ani Vitinha. PSG ich nie sprzeda – zdradził hiszpański dziennikarz. – Opowiem wam ponadto, że Pep Guardiola, kiedy jeszcze nie zdecydował się odejść z City, sondował transfer Vitinhii i ten mu odmówił – dodał Valentín.

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