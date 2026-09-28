Urban dokonał pięciu zmian. Oto składy na mecz Szwecja – Polska

19:23, 28. września 2026
Wojciech Mazurek
Wojciech Mazurek Źródło:  Goal.pl

Jan Urban zdecydował się na kilka korekt w wyjściowej jedenastce. Między innymi na ławce rezerwowych usiadł Robert Lewandowski. Oto składy na mecz Szwecja - Polska w Lidze Narodów.

Jan Urban
Obserwuj nas w
Just Pictures GmbH / Alamy Na zdjęciu: Jan Urban

Składy na mecz Szwecja – Polska

Reprezentacja Polski o godzinie 20:45 w poniedziałek, 28 września 2026 roku zmierzy się w Sztokholmie z reprezentacją Szwecji. Faworytem tego spotkania będzie drużyna Trzech Koron, która kilka dni temu w porównaniu do Biało-Czerwonych odniosła zwycięstwo na inaugurację Ligi Narodów. Podopieczni Grahama Pottera pokonali Rumunię (2:1). Z kolei nasza reprezentacja tylko bezbramkowo zremisowała z Bośnią i Hercegowiną.

Na mecz ze Szwecją selekcjoner Jan Urban nie tylko dokonał pięciu zmian w składzie, ale zmienił również ustawienie. Biało-Czerwoni wracają do systemu z trójką środkowych obrońców. Blok defensywny stworzą Jan Bednarek, Jakub Kiwior i Przemysław Wiśniewski. W bramce zagra Marcin Bułka.

Oprócz Wiśniewskiego w wyjściowej jedenastce znaleźli się również Tymoteusz Puchacz, Wiktor Nowak, Nicola Zalewski i Mateusz Żukowski. Nikt z nich w starciu z Bośnią i Hercegowiną nie wybiegł w pierwszym składzie. Na boisku zobaczymy także Matty’ego Casha, Piotra Zielińskiego i Sebastiana Szymańskiego. Na ławce rezerwowych starcie ze Szwecją rozpocznie Robert Lewandowski, czyli kapitan naszej reprezentacji.

Oficjalne składy na mecz Szwecja – Polska:

Szwecja: Johansson – Svensson, Starfelt, Lindelof, Gudmundsson – Walemark, Bergvall, Ayari, Zeneli – Nygren, Gyokeres

Polska: Bułka – Wiśniewski, Bednarek, Kiwior – Puchacz, Zieliński, Nowak, Cash – Szymański, Zalewski – Żukowski

POLECAMY TAKŻE

Kylian Mbappe
Fani Realu mogą odetchnąć. Mbappe szykowany do gry
Lamine Yamal
Lamine Yamal lekko zaniepokoił kibiców Barcelony
Alessandro Bastoni
Barcelona już wie! Bastoni podjął decyzję ws. przyszłości