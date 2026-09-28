Jan Urban zdecydował się na kilka korekt w wyjściowej jedenastce. Między innymi na ławce rezerwowych usiadł Robert Lewandowski. Oto składy na mecz Szwecja - Polska w Lidze Narodów.

Just Pictures GmbH / Alamy Na zdjęciu: Jan Urban

Składy na mecz Szwecja – Polska

Reprezentacja Polski o godzinie 20:45 w poniedziałek, 28 września 2026 roku zmierzy się w Sztokholmie z reprezentacją Szwecji. Faworytem tego spotkania będzie drużyna Trzech Koron, która kilka dni temu w porównaniu do Biało-Czerwonych odniosła zwycięstwo na inaugurację Ligi Narodów. Podopieczni Grahama Pottera pokonali Rumunię (2:1). Z kolei nasza reprezentacja tylko bezbramkowo zremisowała z Bośnią i Hercegowiną.

Na mecz ze Szwecją selekcjoner Jan Urban nie tylko dokonał pięciu zmian w składzie, ale zmienił również ustawienie. Biało-Czerwoni wracają do systemu z trójką środkowych obrońców. Blok defensywny stworzą Jan Bednarek, Jakub Kiwior i Przemysław Wiśniewski. W bramce zagra Marcin Bułka.

Oprócz Wiśniewskiego w wyjściowej jedenastce znaleźli się również Tymoteusz Puchacz, Wiktor Nowak, Nicola Zalewski i Mateusz Żukowski. Nikt z nich w starciu z Bośnią i Hercegowiną nie wybiegł w pierwszym składzie. Na boisku zobaczymy także Matty’ego Casha, Piotra Zielińskiego i Sebastiana Szymańskiego. Na ławce rezerwowych starcie ze Szwecją rozpocznie Robert Lewandowski, czyli kapitan naszej reprezentacji.

Oficjalne składy na mecz Szwecja – Polska:

Szwecja: Johansson – Svensson, Starfelt, Lindelof, Gudmundsson – Walemark, Bergvall, Ayari, Zeneli – Nygren, Gyokeres

Polska: Bułka – Wiśniewski, Bednarek, Kiwior – Puchacz, Zieliński, Nowak, Cash – Szymański, Zalewski – Żukowski