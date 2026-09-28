Lewandowski na ławce! Urban ujawnił powód

19:44, 28. września 2026
Wojciech Mazurek
Wojciech Mazurek Źródło:  TVP Sport

Robert Lewandowski znalazł się poza wyjściową jedenastką reprezentacji Polski na mecz ze Szwecją. W rozmowie z TVP Sport o powodach mówił Jan Urban. Decyzja została podjęta po rozmowie z piłkarzem.

Robert Lewandowski
Obserwuj nas w
fot. BEAUTIFUL SPORTS Pressphoto Agency / Alamy Na zdjęciu: Robert Lewandowski

Urban wyjaśnił, dlaczego Lewandowski usiadł na ławce

Reprezentacja Polski w meczu ze Szwecją zagra w mocno zmienionym składzie w porównaniu do ostatniego spotkania z Bośnią i Hercegowiną. Jan Urban dokonał aż pięciu zmian w wyjściowej jedenastce. Od początku zagrają: Przemysław Wiśniewski, Tymoteusz Puchacz, Wiktor Nowak, Nicola Zalewski i Mateusz Żukowski. Największą sensacją jest fakt, że na ławce rezerwowych usiądzie Robert Lewandowski.

Jan Urban w rozmowie z TVP Sport na chwilę przed rozpoczęciem meczu wyjaśnił, dlaczego 38-latek nie znalazł się w składzie. Selekcjoner podkreślił, że decyzja została podjęta wspólnie z piłkarzem. Podkreślił jednak, że na kolejne starcie z Rumunią powinien być już w stu procentach gotowy.

Mecz z Bośnią nie miał wpływu na moją decyzję, co nie oznacza, że Robert nie zagrał dobrego spotkania. Natomiast mówiliśmy, że będziemy sytuację analizować po każdym meczu. Rozmawialiśmy i doszliśmy do wniosku, że tak będzie najlepiej. Adaptacja Roberta z dnia na dzień wygląda lepiej. Na pewno dziś czuje się już lepiej. W kolejnym spotkaniu będzie sobą – ujawnił Jan Urban w rozmowie z TVP Sport.

Urban w przedmeczowym wywiadzie podkreślił, że najważniejszy będzie wynik. Zauważył również, że Szwecja zmieniła swój styl gry. Obecność Bergvalla z Tottenhamu wprowadziła w ich grę większą kreatywność w środku pola.

Gramy na wynik. My zawsze gramy na wynik. W piłkę gra się po to, żeby wygrać. Natomiast zagramy trochę inaczej niż wtedy. Być może nie będziemy tak długo w posiadaniu piłki. Chciałem też zauważyć, że obserwując zespół szwedzki, oni grają inaczej. Wejście Bergvalla za Karlstroma dodało im kreatywności w środku pola. W meczu z Rumunią pokazali, że grają piłkę kombinacyjną, wielopodaniową, starając się obsłużyć z przodu swoich znakomitych napastników, jakimi są Isak i Gyokeres – mówił selekcjoner reprezentacji Polski.

POLECAMY TAKŻE

Kylian Mbappe
Fani Realu mogą odetchnąć. Mbappe szykowany do gry
Lamine Yamal
Lamine Yamal lekko zaniepokoił kibiców Barcelony
Alessandro Bastoni
Barcelona już wie! Bastoni podjął decyzję ws. przyszłości