Reprezentacja Polski po dwóch meczach Ligi Narodów ma tylko jeden punkt. W efekcie Biało-Czerwoni zajmują dopiero 3. miejsce w grupie. Liderem jest Szwecja z kompletem punktów. Oto pełna tabela "polskiej" grupy Ligi Narodów.

Mikołaj Barbanell / Alamy Na zdjęciu: Zawodnicy reprezentacji Polski

Tabela „polskiej” grupy w Lidze Narodów

Reprezentacja Polski miała walczyć o zwycięstwo w grupie i awans do dywizji A Ligi Narodów. Po dwóch spotkaniach sytuacja Biało-Czerwonych nie jest zbyt dobra. W poniedziałek (28 września) podopieczni Jana Urbana ponownie zaliczyli rozczarowujący wynik. W starciu ze Szwecją przegrali (1:3). Jest to drugi z rzędu mecz bez zwycięstwa w trwających rozgrywkach. Wcześniej zremisowaliśmy bezbramkowo z Bośnią i Hercegowiną.

Sytuacja w „polskiej” grupie Ligi Narodów nie należy do najlepszych. Reprezentacja Polski zajmuje obecnie 3. miejsce z dorobkiem zaledwie jednego punktu. Przed nami jest Bośnia i Hercegowina, która w poniedziałek pokonała Rumunię (4:2). Liderem pozostaje Szwecja z kompletem punktów. Stawkę zamyka rumuński zespół, który ma na swoim koncie już dwie porażki z rzędu.

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Miejsce Drużyna Liczba punktów Bilans bramek 1. Szwecja 6 5:2 2. Bośnia i Hercegowina 4 4:2 3. Polska 1 1:3 4. Rumunia 0 3:6

Podczas trwającego zgrupowania czekają nas jeszcze dwa mecze. Już za kilka dni Biało-Czerwoni zmierzą się z Rumunią, a następnie z Bośnią i Hercegowiną. Warto dodać, że tylko zwycięzca grupy uzyska bezpośredni awans do dywizji A Ligi Narodów. Zespół z 2. miejsca zagra w marcowych barażach o awans.