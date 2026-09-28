Oto tabela „polskiej” grupy w Lidze Narodów. Szwecja ucieka

22:45, 28. września 2026
Wojciech Mazurek
Wojciech Mazurek Źródło:  Goal.pl

Reprezentacja Polski po dwóch meczach Ligi Narodów ma tylko jeden punkt. W efekcie Biało-Czerwoni zajmują dopiero 3. miejsce w grupie. Liderem jest Szwecja z kompletem punktów. Oto pełna tabela "polskiej" grupy Ligi Narodów.

Zawodnicy reprezentacji Polski
Obserwuj nas w
Mikołaj Barbanell / Alamy Na zdjęciu: Zawodnicy reprezentacji Polski

Tabela „polskiej” grupy w Lidze Narodów

Reprezentacja Polski miała walczyć o zwycięstwo w grupie i awans do dywizji A Ligi Narodów. Po dwóch spotkaniach sytuacja Biało-Czerwonych nie jest zbyt dobra. W poniedziałek (28 września) podopieczni Jana Urbana ponownie zaliczyli rozczarowujący wynik. W starciu ze Szwecją przegrali (1:3). Jest to drugi z rzędu mecz bez zwycięstwa w trwających rozgrywkach. Wcześniej zremisowaliśmy bezbramkowo z Bośnią i Hercegowiną.

Sytuacja w „polskiej” grupie Ligi Narodów nie należy do najlepszych. Reprezentacja Polski zajmuje obecnie 3. miejsce z dorobkiem zaledwie jednego punktu. Przed nami jest Bośnia i Hercegowina, która w poniedziałek pokonała Rumunię (4:2). Liderem pozostaje Szwecja z kompletem punktów. Stawkę zamyka rumuński zespół, który ma na swoim koncie już dwie porażki z rzędu.

TRANSMISJA ZA DARMO: Ten mecz obejrzysz na stronie lub w aplikacji STS. Zarejestruj się z kodem GOAL i postaw zakład za min. 2 złote. Sprawdź!

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

MiejsceDrużynaLiczba punktówBilans bramek
1.Szwecja65:2
2.Bośnia i Hercegowina44:2
3.Polska11:3
4.Rumunia03:6

Podczas trwającego zgrupowania czekają nas jeszcze dwa mecze. Już za kilka dni Biało-Czerwoni zmierzą się z Rumunią, a następnie z Bośnią i Hercegowiną. Warto dodać, że tylko zwycięzca grupy uzyska bezpośredni awans do dywizji A Ligi Narodów. Zespół z 2. miejsca zagra w marcowych barażach o awans.

POLECAMY TAKŻE

Kylian Mbappe
Fani Realu mogą odetchnąć. Mbappe szykowany do gry
Lamine Yamal
Lamine Yamal lekko zaniepokoił kibiców Barcelony
Alessandro Bastoni
Barcelona już wie! Bastoni podjął decyzję ws. przyszłości