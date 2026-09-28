Tabela „polskiej” grupy w Lidze Narodów
Reprezentacja Polski miała walczyć o zwycięstwo w grupie i awans do dywizji A Ligi Narodów. Po dwóch spotkaniach sytuacja Biało-Czerwonych nie jest zbyt dobra. W poniedziałek (28 września) podopieczni Jana Urbana ponownie zaliczyli rozczarowujący wynik. W starciu ze Szwecją przegrali (1:3). Jest to drugi z rzędu mecz bez zwycięstwa w trwających rozgrywkach. Wcześniej zremisowaliśmy bezbramkowo z Bośnią i Hercegowiną.
Sytuacja w „polskiej” grupie Ligi Narodów nie należy do najlepszych. Reprezentacja Polski zajmuje obecnie 3. miejsce z dorobkiem zaledwie jednego punktu. Przed nami jest Bośnia i Hercegowina, która w poniedziałek pokonała Rumunię (4:2). Liderem pozostaje Szwecja z kompletem punktów. Stawkę zamyka rumuński zespół, który ma na swoim koncie już dwie porażki z rzędu.
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|Miejsce
|Drużyna
|Liczba punktów
|Bilans bramek
|1.
|Szwecja
|6
|5:2
|2.
|Bośnia i Hercegowina
|4
|4:2
|3.
|Polska
|1
|1:3
|4.
|Rumunia
|0
|3:6
Podczas trwającego zgrupowania czekają nas jeszcze dwa mecze. Już za kilka dni Biało-Czerwoni zmierzą się z Rumunią, a następnie z Bośnią i Hercegowiną. Warto dodać, że tylko zwycięzca grupy uzyska bezpośredni awans do dywizji A Ligi Narodów. Zespół z 2. miejsca zagra w marcowych barażach o awans.