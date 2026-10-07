Kulesza wprost o przyszłości Urbana. Padło pytanie o wyjazd Lewandowskiego

11:02, 7. października 2026
Wojciech Mazurek
Wojciech Mazurek Źródło:  TVP Sport

Cezary Kulesza udzielił wywiadu stacji TVP Sport po wrześniowo-październikowym zgrupowaniu reprezentacji Polski. Prezes PZPN wypowiedział się na temat przyszłości Jana Urbana oraz wyjazdu Roberta Lewandowskiego przed meczem z Bośnią i Hercegowiną.

Cezary Kulesza
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Maciej Rogowski / Alamy Na zdjęciu: Cezary Kulesza

Urban zostaje w reprezentacji przynajmniej do listopada

Reprezentacja Polski nie będzie zbyt dobrze wspominała wrześniowo-październikowego zgrupowania. W czterech meczach Ligi Narodów zdobyliśmy zaledwie cztery punkty. Pokonaliśmy reprezentacją Rumunii (6:0) oraz zremisowaliśmy z Bośnią i Hercegowiną (0:0). Pozostałe spotkania skończyły się porażkami. W efekcie nasze szanse na awans do dywizji A Ligi Narodów są już tylko iluzoryczne. Cezary Kulesza w rozmowie z TVP Sport ujawnił, że Jan Urban pozostanie na stanowisku w kolejnych meczach. Dopiero potem będzie czas na analizę pracy selekcjonera.

Czekamy na następne dwa mecze. Po zakończeniu Ligi Narodów przyjdzie czas na podsumowanie i analizę osiągnięć selekcjonera. Na ten moment Jan Urban pozostaje na stanowisku – podkreślił raz jeszcze Cezary Kulesza w rozmowie z TVP Sport.

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Prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej odniósł się także do dyskusji w mediach, które sugerują, że Jan Urban praktycznie w każdym meczu gra o posadę. Apelował, żeby nie grillować selekcjonera. Najważniejsze jego zdaniem jest to, aby w spokoju przygotował się do starć z Rumunią oraz Szwecją.

Nie, my tak nie myślimy. Przed nami dwa mecze, niech spokojnie się do nich przygotuje. Już nie grillujmy tego trenera, bo to nie jest mu teraz potrzebne. Trener i cały sztab potrzebuje teraz spokoju i pełnej koncentracji na rozpracowywaniu przeciwników i jak najlepszym przygotowaniu do dwóch meczów, które musimy wygrać – dodał prezes PZPN.

Lewandowski? To decyzja trenera – tłumaczy Kulesza

Mateusz Miga, który rozmawiał z prezesem PZPN, zapytał Cezarego Kuleszę o wyjazd Roberta Lewandowskiego. Przypomnijmy, że 38-latek opuścił zgrupowanie przed meczem z Bośnią, w którym i tak nie mógł zagrać z powodu zawieszenia za nadmiar kartek.

Uważam, że Robert rozmawiał z trenerem i to była decyzja trenera. Trener decydował, czy Robert leciał z zespołem czy nie, a nie prezes PZPN. Moją rolą jest zapewnienie sztabowi i zawodnikom odpowiednich warunków do pracy. Nie mam w zwyczaju ingerować w decyzje personalne selekcjonera. To nie jest moja rola – skomentował Cezary Kulesza.

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