Kane bije kolejne rekordy. Zaraz prześcignie Lewandowskiego

Harry Kane jest w życiowej formie. Jak podaje BBC Sport, mecz z Czechami był jego 125. występem w narodowych barwach, dzięki czemu został piłkarzem z największą liczbą spotkań w reprezentacji Anglii. Z kolei Polsat Sport zauważa, że 33-latek goni Roberta Lewandowskiego w rankingu najwiekszej liczby bramek w narodowych barwach.

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Harry Kane

Kane goni Lewandowskiego, a po drodze bije rekordy

Reprezentacja Anglii zakończyła minione zgrupowanie z dorobkiem trzech zwycięstw w czterech meczach. Thomas Tuchel i spółka dwukrotnie pokonali Czechów (2:0 i 3:0), Chorwację (7:0), a przegrali jedynie z reprezentacją Hiszpanii (2:3). We wszystkich spotkaniach w wyjściowej jedenastce znalazł się Harry Kane, który strzelił aż 6 bramek i zanotował jedną asystę. W ostatnim starciu z Czechami przeszedł do historii krajowego futbolu.

Jak poinformowało BBC Sport, mecz z Czechami był 125. występem Kane’a w narodowych barwach. Oznacza to, że od teraz wspólnie z Peterem Shiltonem jest zawodnikiem z największą liczbą spotkań w reprezentacji Anglii. Dodatkowo jest najstarszym piłkarzem w Anglii, który ustrzelił dublet w dwóch meczach z rzędu. Dwie bramki strzelał nie tylko przeciwko Czechom, ale także w rywalizacji z Chorwacją.

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Biorąc pod uwagę wszystkie 125 meczów w kadrze, Kane strzelił łącznie 91 goli w reprezentacji. Z wyliczeń Polsatu Sport wynika, że Anglik zajmuje 7. miejsce w klasyfikacji najskuteczniejszych piłkarzy w narodowych barwach. Co ciekawe, W TOP 10 jest również Robert Lewandowski. Kapitan reprezentacji Polski ma na swoim koncie 92 bramki i zajmuje 6. miejsce. Wyprzedza napastnika Bayernu Monachium o jedno trafienie.

Jeśli 33-letni Kane utrzyma regularność, już w przyszłym miesiącu może wyprzedzić Lewandowskiego. Dodajmy, że Polska w listopadzie zagra ze Szwecją oraz Rumunią. Z kolei Anglia zmierzy się z Chorwacją oraz Hiszpanią.