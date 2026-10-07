Boniek nie ma wątpliwości. Skomentował słowa Kuleszy ws. Urbana

Cezary Kulesza zapewnił, że Jan Urban pozostanie na stanowisku selekcjonera przynajmniej do listopada. Na kanale Meczyki.pl do słów prezesa PZPN odniósł się Zbigniew Boniek. Jego zdaniem oznacza to, że pozycja obecnego szkoleniowca jest bardzo słaba.

fot. SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Zbigniew Boniek

Urban na gorącym krześle. Boniek skomentował słowa Kuleszy

Reprezentacja Polski od 2021 roku miała aż pięciu różnych selekcjonerów. Cezary Kulesza zmieniał trenerów jak rękawiczki. W spadku po poprzednim prezesie PZPN otrzymał Paulo Sousę, który sam zrezygnował ze stanowiska pod koniec grudnia 2021 roku. Następnie za wyniki drużyny narodowej odpowiadali Czesław Michniewicz, Fernando Santos, Michał Probierz i obecnie od lipca 2025 roku Jan Urban.

Niewykluczone, że w niedalekiej przyszłości reprezentacja Polski ponownie będzie szukała nowego selekcjonera. Jan Urban nie osiąga wyników na miarę oczekiwań, przez co jego posada wisi na włosku. Kulesza w rozmowie z TVP Sport zapewnił, że pozostanie na stanowisku przynajmniej do listopada.

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Do słów prezesa Polskiego Związku Piłki Nożnej odniósł się Zbigniew Boniek. Na kanale Meczyki.pl zasugerował, że taka wypowiedź ze strony Cezarego Kuleszy może oznaczać, że posada Jana Urbana jest bardzo słaba. Nie przesądza jednak o tym, co się stanie z selekcjonerem po Lidze Narodów.

– To świadczy o tym, że pozycja Urbana jest bardzo słaba. Janek ma kontrakt, nie ma w nim chyba punktu, że jest do listopada… Takie stwierdzenie prezesa na pewno osłabia pozycję trenera Urbana. Co się stanie? Nie wiem. Najlepiej byłoby, gdyby prezes powiedział to w sposób konkretny. Brakuje mi jego medialnego wystąpienia – powiedział Zbigniew Boniek na kanale Meczyki.pl.

Urban jako selekcjoner prowadził Polskę w 14 meczach. Jego bilans to 6 zwycięstw, 4 remisy i 4 porażki.