Oto możliwa kara dla Ronaldo. Nie uniknie tego

Cristiano Ronaldo samowolnie opuścił zgrupowanie reprezentacji Portugalii. Regulamin tamtejszej federacji wprost mówi, że spotka go za to kara. Goncalo Almeida w rozmowie z A Bola zasugerował, że kara może nie być zbyt dotkliwa ze względu na czystą przeszłość piłkarza.

fot. Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Cristiano Ronaldo

Ronaldo zostanie zawieszony przez federację

W ostatnich tygodniach cały piłkarski świat żył aferą w reprezentacji Portugalii. Doszło do sytuacji, w której Cristiano Ronaldo samowolnie opuścił zgrupowanie ze względu na rzekomy konflikt z selekcjonerem Jorge Jesusem. W późniejszych tłumaczeniach wyszło na jaw, że trenera i zawodnik poróżnili się w sprawie obietnic dot. czasu gry, a także wypowiedzi z konferencji prasowych. 41-latek stracił zaufanie do szkoleniowca, więc zdecydował się wyjechać.

Regulamin portugalskiej federacji mówi jednak wprost, że takie zachowanie jest nieakceptowalne i spotka się z karą. Piłkarzowi grozi zawieszenie od miesiąca aż do pół roku oraz grzywna finansowa w wysokości od 510 euro do 1020 euro. Ronaldo może jednak być potraktowany nieco łagodniej.

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Przede wszystkim piłkarz Al-Nassr przyznał się do złamania regulaminu oraz przeprosił publicznie za swoje zachowanie. Dzięki temu kara może zostać skrócona o połowę. Dodatkowo na korzyść Ronaldo działa fakt, że to jego pierwsze tak poważne przewinienie w karierze. Prawnik z Portugalii, Goncalo Almedia w rozmowie z serwisem A Bola wyjaśnił konkretnie, że byłej gwieździe Realu Madryt może grozić piętnastodniowe zawieszenie i 255 euro kary. Gdyby tak się stało, mógłby zagrać w kolejnych meczach reprezentacji Portugalii. Ostatnio wyraził gotowość do powrotu do drużyny narodowej.