Urban został. Dlatego PZPN nie zwolnił selekcjonera

Jan Urban pozostanie na stanowisku selekcjonera reprezentacji Polski przynajmniej do listopada. W podcaście "Ofensywni" Piotr Wołosik i Maciej Terlecki zasugerowali, dlaczego PZPN nie zdecydował się zwolnić obecnego trenera po wrześniowo-październikowym zgrupowaniu.

fot. ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Jan Urban

Reprezentacja Polski spisała się poniżej oczekiwań podczas wrześniowo-październikowego zgrupowania. W czterech meczach Ligi Narodów podopieczni Jana Urbana odnieśli tylko jedno zwycięstwo. W efekcie mają na swoim koncie zaledwie cztery punkty i zajmują dopiero 3. miejsce w grupie. Szanse na grę w barażach o awans, nie mówiąc już o bezpośrednim awansie do dywizji A Ligi Narodów są bardzo małe.

Nie jest tajemnicą, że posada Jana Urbana wisi na włosku. Cezary Kulesza zdecydował jednak, że selekcjoner pozostanie na stanowisku przynajmniej do listopada. Dopiero potem przeprowadzona zostanie szczegółowa analiza, a także podjęta zostanie decyzja ws. przyszłości 64-latka.

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W podcaście „Ofensywni” na kanale Przegląd Sportowy Onet na YouTube powód, przez który Urban utrzymał stanowisko zasugerowali Piotr Wołosik i Maciej Terlecki. Ich zdaniem PZPN chciał kupić sobie spokój po okresie związanym z różnymi aferami, jakie wydarzyły się w ostatnim czasie.

– Wydaję mi się, a właściwie graniczy to z pewnością, że PZPN potrzebował chwili oddechu i spokoju od wszystkich afer i rzeczy, które nagromadziły się w ostatnim czasie. Od tych czarnych chmur, żeby je trochę rozgonić, a nie przyciągać. Bo wyrzucenie Urbana znowu wywołałoby zadymę, prawda? – mówił w podcaście „Ofensywni” Piotr Wołosik z Przeglądu Sportowego Onet.

– Wydaję mi się, że tutaj masz rację. Cezary Kulesza i PZPN kupili sobie miesiąc spokoju. Nie chce pochopnie podejmować pewnych decyzji. To też może być związany z tym, że muszą mieć backup. Muszą mieć selekcjonera, który jest przygotowany na to, że przyjdzie – dodał Maciej Terlecki.

W listopadzie reprezentacja Polski pod wodzą Jana Urbana rozegra dwa mecze. Na wyjeździe zmierzą się z Rumunią, a przed własną publicznością podejmą reprezentację Szwecji.