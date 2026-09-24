Klopp wprowadził nowe zasady. Rewolucja w reprezentacji Niemiec

Juergen Klopp ma za zadanie przywrócić piłkarską reprezentację Niemiec na szczyt. Z doniesień dziennika Bild wynika, że 59-latek od razu wprowadził własne zasady. Zakazał m.in. korzystania z fryzjera podczas zgrupowań.

Nicolò Campo / Alamy Na zdjęciu: Jurgen Klopp

Nowe zasady w reprezentacji Niemiec. Klopp rządzi twardą ręką

Reprezentacja Niemiec ma za sobą bardzo słaby występ na Mistrzostwach Świata 2026. Kadra prowadzona przez Juliana Nagelsmanna pożegnała się z mundialem już na etapie 1/16 finału, sensacyjnie przegrywając z Paragwajem w rzutach karnych. W efekcie doszło do zmiany selekcjonera.

Stery w kadrze przejął Juergen Klopp, czyli wymarzony kandydat nie tylko kibiców, ale także tamtejszej federacji. W nowej roli zadebiutuje już w czwartek, 24 września 2026 roku. Jego pierwszym rywalem w debiucie będzie Holandia, która także nie zaliczy poprzedniego mundialu do udanych.

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Klopp zaskoczył wszystkich już przy pierwszych powołaniach. Na start powołał aż 44 zawodników, tworząc jednocześnie dwie drużyny. Jedna część zagra w dwóch pierwszych meczach przeciwko Holandii i Grecji, a pozostali w spotkaniach z Serbią oraz Grecją. Z informacji dziennika Bild jasno wynika, że 59-latek wprowadził szereg istotnych zmian, które odczują reprezentanci kraju.

Pierwsza, a zarazem jedna z najważniejszych zmian to ograniczenie obecności żon i rodziny piłkarzy w trakcie zgrupowań. Dla porównania za kadencji Nagelsmanna partnerki i dzieci piłkarzy mogły być bardzo blisko zawodników nawet podczas takiego turnieju jak Mistrzostwa Świata.

Drugi punkt dotyczy wspólnych posiłków. Klopp zarządził, że kolacja będzie o jednej godzinie i wszyscy piłkarze mają wspólnie usiąść przy stole. Kolejna zmiana to wprowadzenie zakazu korzystania z telefonów w trakcie posiłków czy treningów na siłowni lub podczas wizyt u fizjoterapeuty. Ostatnia zmiana dotyczy zakazu korzystania z fryzjera w trakcie zgrupowania. Od teraz zawodnicy muszą skorzystać z usług fryzjerskich przed startem zgrupowania.