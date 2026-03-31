Polska ma szansę na rewanż! Wtedy zagramy ze Szwecją

Polska – Szwecja na jesień w Lidze Narodów
Reprezentacja Polski grała na pięciu wielkich turniejach z rzędu, ale każda seria musi kiedyś dobiec końca. Oficjalnie można powiedzieć, że Biało-Czerwoni obejrzą Mistrzostwa Świata 2026 tylko w telewizji. W finale baraży reprezentacja Szwecji pokonała naszą kadrą (3:2). Choć dwukrotnie goniliśmy wynik, tak na odrobienie straty po trzecim golu zabrakło zwyczajnie w świecie już czasu.
Porażka ze Szwecją boli podwójnie, a może nawet potrójnie. Po pierwsze z przebiegu spotkania podopieczni Jana Urbana byli zdecydowanie lepsi. Po drugie zarówno druga, jak i trzecia stracona bramka padła po błędach własnych. Na koniec – to chyba boli najbardziej – prawdopodobnie była to ostatnia szansa na występ Roberta Lewandowskiego w wielkim turnieju. Wciąż nie wiadomo, czy kapitan reprezentacji będzie grał w kadrze. Okazuje się jednak, że szybko Polska może zrewanżować się Szwecji.
Zespół Trzech Koron będzie jednym z naszych rywali podczas tegorocznej Ligi Narodów. Polska po spadku z dywizji A powalczy o awans do elity. W grupie 4 dywizji B zmierzymy się z Bośnią i Hercegowiną, Rumunią oraz właśnie ze Szwecją. Mecze z ekipą Grahama Pottera 28 września oraz 17 listopada. Awans wywalczy najlepsza drużyna, zaś zespół z 2. miejsca zagra w barażach.
Terminarz reprezentacji Polski w Lidze Narodów:
- Polska vs Bośnia i Hercegowina – 25 września i 5 października
- Polska vs Rumunia – 2 października i 14 listopada
- Polska vs Szwecja – 28 września i 17 listopada