Urban ocenił losowanie Ligi Narodów. Tak podsumował Szwecję

Reprezentacja Polski zagra w Lidze Narodów z Bośnią i Hercegowiną, Rumunią oraz Szwecją. Jan Urban na kanale Meczyki.pl podsumował losowanie. Selekcjoner uważa, że mogło być lepiej, ale mogło być też gorzej.

Independent Photo Agency Srl / Alamy Na zdjęciu: Jan Urban

Mogło być lepiej, mogło być gorzej – Urban ocenił losowanie Ligi Narodów

Reprezentacja Polski na jesień zagra w Lidze Narodów. Ze względu na spadek z dywizji A podopieczni Jana Urbana będą rywalizować w dywizji B. Podczas czwartkowego losowania Biało-Czerwoni trafili na Bośnię i Hercegowinę, Rumunię oraz Szwecję. Z tą ostatnią drużyną możemy zagrać w marcu w barażach o awans do Mistrzostw Świata 2026. Jan Urban na kanale Meczyki.pl podsumował losowanie.

– Bez przesady… Losowanie jak każde inne. Mogło być lepiej, mogło być gorzej. Trudno opiniować, bo to wszystko może się zmienić, zanim zacznie się Liga Narodów. Na ten moment nie przywiązujemy do tego większej wagi. W swoim momencie przeanalizujemy, z kim będziemy grać – podsumował Jan Urbana na kanale Meczyki.pl.

– Szwecja? Na pewno atrakcyjny przeciwnik. Mają znakomitych zawodników. Wynik w eliminacjach nie jest normalny, trudno go wytłumaczyć. Zobaczymy, jak będą prezentowali się w barażach. Czas pokaże, ale na pewno na papierze to silna drużyna – dodał.

Zanim reprezentacja Polski rozpocznie grę w Lidze Narodów, czeka ich walka o bilet na mundial. W barażach zmierzą się z Albanią, zaś w finale w przypadku awansu o bilet na Puchar Świata powalczą ze Szwecją lub Ukrainą. Liga Narodów wystartuje we wrześniu.