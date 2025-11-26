Gol Zielińskiego nie pomógł. Inter przegrywa w Madrycie [WIDEO]

Atletico Madryt i Inter Mediolan rywalizowali w środę w Lidze Mistrzów. Mecz zakończył się wynikiem 2:1 dla Los Colchoneros, a jedna z bramek była autorstwa Piotra Zielińskiego.

Piotr Zieliński z golem w meczu Atletico – Inter

W środowy wieczór odbył się niezwykle interesujący mecz w ramach 5. kolejki rozgrywek Ligi Mistrzów. A w nim Atletico Madryt przed własną publicznością podejmowało Inter Mediolan. Spotkanie na Wanda Metropolitano było swego rodzaju reważnem za dwumecz sprzed dwóch sezonów. Zespoły mierzyły się wówczas w fazie pucharowej Champions League i w dramatycznych okolicznościach awans do kolejnej rundy wywalczyła ekipa prowadzona przez Diego Simeone.

Spotkanie od pierwszych minut toczyło się w bardzo szybkim tempie. Pierwszy poważny cios zostal wyprowadzony bardzo szybko, ponieważ już w 9. minucie. Julian Alvarez z bliskiej odległości wpakował futbolówkę do bramki, ale gol zostal zaakceptowany dopiero po tym, gdy arbiter przenalizował całą akcję na VARze.

Inter Mediolan natychmiastowo zabrał się do odrabiania strat i miał kilka swoich groźniejszych sytuacji. Rezultat finalnie nie uległ zmianie i to podopieczni Diego Simeone schodzili na przerwę w dobrych nastrojach.

Nerazzurri na wyrównanie stanu rywalizacji musieli poczekać do 54. minuty. Wówczas świetną składną akcję na gola zmienił Piotr Zieliński. Reprezentant Polski tym samym potwierdził, że w ostatnich tygodniach znajduje się w doskonałej formie.

Remis sprawił, że obie drużyny zaczęły grać zachowawczo. Dopiero w końcówce zarówno jedni jak i drudzy się przebudzili. Ostatecznie w samej końcówce gospodarzom udało się strzelić zwycięskiego gola. A bohaterem został Jose Maria Gimenez.

Atletico Madryt już w najbliższą sobotę zagra w lidze z Realem Oviedo. Inter Mediolan natomiast zmierzy się z Pisą w rozgrywkach Serie A.

Atletico Madryt – Inter Mediolan 2:1

Alvarez (9′), Gimenez (90+3′) – Zieliński (54′)

