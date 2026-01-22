Zalewski oceniony przez Włochów. Asystował w Lidze Mistrzów

Nicola Zalewski zaliczył asystę w Lidze Mistrzów. Mimo to Atalanta przegrała z Athletikiem Bilbao (2:3). Włoskie media przyzwoicie oceniły Polaka. Tuttomercato wybrało go nawet najlepszym piłkarzem La Dei.

PressFocus Na zdjęciu: Nicola Zalewski

Zalewski najlepszy w Atalancie – twierdzi Tuttomercato

Atalanta Bergamo była blisko zdobycia kompletu punktów, ale Athletic Bilbao odwrócił wynik meczu (2:3). Przy pierwszym golu dla La Dei asystował Nicola Zalewski. To kolejny mecz, w którym reprezentant Polski bierze udział w akcji bramkowej. Tym razem celnie dośrodkował w pole karne na głowę Scamakki. Była to jego czwarta asysta w tym sezonie biorąc pod uwagę wszystkie rozgrywki.

Nicola Zalewski za swój występ został oceniony przez włoskie media jako jeden z najlepszych zawodników na boisko. Szczególnie serwis Tuttomercato chwalił reprezentanta Polski. Pozostałe media doceniły jego wkład w grę, ale nie były przesadnie zadowolone.

– Najlepszy w swojej drużynie. Zawodnicy Athletiku często muszą uciekać się do fauli, żeby go zatrzymać, w dwóch sytuacjach kończy się to dla nich żółtą kartką. Zalicza asystę przy golu Scamakki oraz podaje do De Ketelaere, którego strzał trafia w słupek – pisze Tuttomercato.

– Często leży na murawie, z upływem minut traci świeżość i dynamikę – ocenił serwis Calciomercato.

– Pierwsza połowa na pełnych obrotach, prawdziwy automat do dośrodkowań, w tym to, po którym Scamacca dał chwilowe prowadzenie. Były zawodnik Interu i Romy słabnie po przerwie, ale jego występ należy ocenić jako zdecydowanie pozytywny – napisał włoski Eurosport.

W tym sezonie Zalewski uzbierał już 21 meczów, w których zdobył gola i zanotował cztery asysty.