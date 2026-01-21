Zalewski odwdzięczył się za zaufanie. Znakomita asysta [WIDEO]

22:28, 21. stycznia 2026
Michał Stompór
Michał Stompór Źródło:  Goal.pl

Nicola Zalewski wybiegł w podstawowym składzie w meczu Atalanta - Athletic Bilbao. Reprezentant Polski odwdzięczył się trenerowi za zaufanie znakomitą asystą.

Nicola Zalewski (Atalanta BC - Athletic Club)
DPPI Media/ Alamy Na zdjęciu: Nicola Zalewski (Atalanta BC - Athletic Club)

Zalewki znowu z asystą

W 7. kolejce Ligi Mistrzów Atalanta mierzyła się z Athletikiem Bilbao. W wyjściowej jedenastce ekipy z Bergamo znalazł się Nicola Zalewski, który od dłuższego czasu cieszy się zaufaniem Gian Piero Gasperiniego. Reprezentant Polski stosunkowo regularnie notuje asysty i w ten sposób potwierdza, że trenera dokonuje właściwego wyboru.

W sześciu poprzednich meczach 23-latek popisał się trzema ostatnimi podaniami. Teraz zaliczył kolejne znakomite zagranie. W 16. minucie były zawodnik Interu posłał precyzyjne dośrodkowanie w szesnastkę, a Gianluca Scamacca wygrał pojedynek z Aitorem Paredesem i strzałem głową pokonał Unaia Simona.

Atalanta zeszła na przerwę z prowadzeniem 1:0. Jednak po zmianie stron goście zdołali doprowadzić do wyrównania. W 58. minucie Gorka Guruzueta skorzystał z podania Roberta Navarro i Athletic odrobił straty. Natomiast w 70. minucie ekipa z Bilbao wyszła na prowadzenie – do siatki trafił Nico Serrano.

