Zalewki znowu z asystą
W 7. kolejce Ligi Mistrzów Atalanta mierzyła się z Athletikiem Bilbao. W wyjściowej jedenastce ekipy z Bergamo znalazł się Nicola Zalewski, który od dłuższego czasu cieszy się zaufaniem Gian Piero Gasperiniego. Reprezentant Polski stosunkowo regularnie notuje asysty i w ten sposób potwierdza, że trenera dokonuje właściwego wyboru.
W sześciu poprzednich meczach 23-latek popisał się trzema ostatnimi podaniami. Teraz zaliczył kolejne znakomite zagranie. W 16. minucie były zawodnik Interu posłał precyzyjne dośrodkowanie w szesnastkę, a Gianluca Scamacca wygrał pojedynek z Aitorem Paredesem i strzałem głową pokonał Unaia Simona.
Atalanta zeszła na przerwę z prowadzeniem 1:0. Jednak po zmianie stron goście zdołali doprowadzić do wyrównania. W 58. minucie Gorka Guruzueta skorzystał z podania Roberta Navarro i Athletic odrobił straty. Natomiast w 70. minucie ekipa z Bilbao wyszła na prowadzenie – do siatki trafił Nico Serrano.