Nicola Zalewski wybiegł w podstawowym składzie w meczu Atalanta - Athletic Bilbao. Reprezentant Polski odwdzięczył się trenerowi za zaufanie znakomitą asystą.

DPPI Media/ Alamy Na zdjęciu: Nicola Zalewski (Atalanta BC - Athletic Club)

Zalewki znowu z asystą

W 7. kolejce Ligi Mistrzów Atalanta mierzyła się z Athletikiem Bilbao. W wyjściowej jedenastce ekipy z Bergamo znalazł się Nicola Zalewski, który od dłuższego czasu cieszy się zaufaniem Gian Piero Gasperiniego. Reprezentant Polski stosunkowo regularnie notuje asysty i w ten sposób potwierdza, że trenera dokonuje właściwego wyboru.

W sześciu poprzednich meczach 23-latek popisał się trzema ostatnimi podaniami. Teraz zaliczył kolejne znakomite zagranie. W 16. minucie były zawodnik Interu posłał precyzyjne dośrodkowanie w szesnastkę, a Gianluca Scamacca wygrał pojedynek z Aitorem Paredesem i strzałem głową pokonał Unaia Simona.

𝐀𝐒𝐘𝐒𝐓𝐀 𝐍𝐈𝐂𝐎𝐋𝐈 𝐙𝐀𝐋𝐄𝐖𝐒𝐊𝐈𝐄𝐆𝐎! 🇵🇱🅰️ Reprezentant Polski świetnie obsłużył Gianlucę Scamaccę! 🎯



Atalanta zeszła na przerwę z prowadzeniem 1:0. Jednak po zmianie stron goście zdołali doprowadzić do wyrównania. W 58. minucie Gorka Guruzueta skorzystał z podania Roberta Navarro i Athletic odrobił straty. Natomiast w 70. minucie ekipa z Bilbao wyszła na prowadzenie – do siatki trafił Nico Serrano.