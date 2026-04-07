Yamal o krok od rekordu Haalanda. Tyle mu brakuje

Lamine Yamal stanie przed szansą zapisania się w historii Ligi Mistrzów w meczu z Atletico Madryt. Według Mundo Deportivo młody gwiazdor Barcelony może pobić wyjątkowy rekord należący do Erlinga Haalanda.

Yamal ma rekord na wyciągnięcie ręki

Lamine Yamal może zostać najmłodszym piłkarzem z dziesięcioma udziałami przy golach w jednym sezonie Ligi Mistrzów. Wystarczy, że zdobędzie bramkę lub zanotuje asystę w meczu z Atletico Madryt. Obecnie ma na koncie pięć goli i cztery asysty w ośmiu spotkaniach.

Dotychczasowy rekord należy do Erlinga Haalanda. Norweg osiągnął ten wynik w sezonie 2019/20 w barwach Manchesteru City. Miał wtedy 19 lat i 212 dni, co podkreśla skalę wyczynu, przed którym stoi zawodnik Barcelony. Yamal również imponuje regularnością mimo młodego wieku i może pobić rekord Norwega już w wieku 18 lat i 269 dni.

Szczególnie wyróżnił się w zwycięstwie 6:1 z Olympiakosem oraz w meczu z Club Brugge, który zakończył się remisem 3:3. Kluczową rolę odegrał także w wygranej z Eintrachtem Frankfurt oraz w spotkaniach z Kopenhagą i Newcastle.

Co ciekawe, jedyne mecze bez jego udziału przy bramkach zakończyły się porażkami Barcelony. Dotyczy to starć z Chelsea oraz PSG. To pokazuje, jak ważną postacią stał się dla zespołu.

Teraz przed Barceloną decydujący moment sezonu i starcie z Atletico Madryt. Dla Yamala to nie tylko walka o półfinał, ale też szansa na zapisanie się w historii rozgrywek.

Zobacz również: Juventus złoży ofertę za pomocnika Man Utd tylko, jeśli awansuje do LM