Perez ma na celowniku gwiazdę PSG! Chce ją ściągnąć do Realu

ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Florentino Perez

Neves wymarzonym transferem Pereza

Florentino Perez jest faworytem w wyborach na prezesa Realu Madryt. Doświadczony działacz rywalizuje z Enrique Riquelme, a wszystko rozstrzygnie się już w tę niedzielę. Ostatnie tygodnie są dla niego niezwykle pracowite – zapowiedział już, że w przypadku wygranej na Santiago Bernabeu trafią Jose Mourinho, Denzel Dumfries oraz Ibrahima Konate. To dopiero początek ofensywy transferowej Królewskich.

Ostatnie dwa sezony były dla Realu bardzo nieudane, bowiem nie udało się zdobyć choćby jednego trofeum. Z tego względu klub postanowił wprowadzić większe zmiany w kadrze, a Mourinho oczekuje przede wszystkim przebudowy defensywy. Z tego powodu Perez dogadał się w sprawie transferów Dumfriesa oraz Konate. Plan giganta zakłada ponadto sprowadzenie jakościowego pomocnika, który będzie odpowiadał za kreowanie gry. Na przestrzeni ostatnich miesięcy był łączony z wieloma kandydatami. Teraz „Onda Cero” podaje, że wymarzonym transferem Pereza ma być Joao Neves z Paris Saint-Germain.

Utalentowany Portugalczyk w wieku zaledwie 21 lat stanowi o sile drużyny, która dwa razy z rzędu świętowała triumf w Lidze Mistrzów. Sprowadzenie go praktycznie graniczy z cudem, bowiem ma ważną umowę do 2029 roku i trudno w tym momencie wyobrazić sobie lepsze piłkarsko środowisko, niż to na Parc des Princes. Nie zmienia to faktu, że Perez będzie chciał powalczyć o tego piłkarza i jest gotowy wyłożyć za niego olbrzymią sumę. Portal „Transfermarkt” wycenia Nevesa na 140 milionów euro.