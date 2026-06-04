Kandydat na prezydenta ma plan. Real Madryt musi sprzedać gwiazdę

14:43, 4. czerwca 2026
Michał Stompór
Michał Stompór Źródło:  Javier Rodríguez Pascual

Real Madryt stoi w obliczu zmiany na stanowisku prezydenta klubu. Jeden z kandydatów zapowiedział, że po wyborach pozbędzie się gwiazdy. Szczegóły ujawnia Javier Rodríguez Pascual.

Enrique Riquelme
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Matías Nieto Koenig/ Alamy Na zdjęciu: Enrique Riquelme

Real Madryt z nowym prezydentem i bez gwiazdy?

Florentino Perez czy Enrique Riquelme? Już niedzielę 7 czerwca odbędą się wybory, a Real Madryt pozna następnego prezydenta. Obaj kandydaci prowadzą aktywną kampanię – Perez potwierdził już dwa transfery i ujawnił nazwisko nowego szkoleniowca. Natomiast Riquelme obiecał sprowadzenie jednego z najlepszych napastników świata, na co zareagował sam potencjalny bohater takiego ruchu.

Hiszpański biznesmen, założycielem COX Energy, ma w planach także pozbycie się kluczowego zawodnika Królewskich. Riquelme chce, by Real sprzedał Viniciusa Juniora, o czym informuje Javier Rodríguez Pascual. Chociaż działacz ma się do tego oficjalnie nie przyznawać, to w przypadku zwycięstwa zrobi wszystko, by Brazylijczyk opuścił Santiago Bernabeu.

Vinicius Junior w sezonie 2025/25 zaliczył 3 spotkania, w których strzelił 22 gole i zanotował 14 asyst. Reprezentant Canarinhos może pochwalić się niezwykle przyzwoitymi wynikami w ofensywie, jednak zarzuca się mu ogromne wahania dyspozycji. Ponadto 25-latek jest krytykowany za konfliktowy charakter.

Umowa napastnika z Realem obowiązuje jeszcze tylko przez rok. Jeżeli wychowanek Flamengo nie osiągnie porozumienia w sprawie przedłużenia kontraktu, letnie okienko transferowe będzie ostatnią okazją na zarobienie satysfakcjonującej kwoty na jego sprzedaży.

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