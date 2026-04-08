Yamal na celowniku Atletico! Chytry plan Simeone

11:30, 8. kwietnia 2026
Wojciech Mazurek
Lamine Yamal jest zagrożony zawieszeniem na drugi mecz FC Barcelona - Atletico Madryt w Lidze Mistrzów. Jak donosi Sport, rywale planują to wykorzystać. Diego Simeone wdrożył plan, który ma na celu sprowokowanie piłkarza, żeby dostał żółtą kartkę.

Diego Simeone i Lamine Yamal
Obserwuj nas w
PressFocus Na zdjęciu: Diego Simeone i Lamine Yamal

Atletico chce sprowokować Yamal, żeby dostał żółtą kartkę

FC Barcelona w ćwierćfinale Ligi Mistrzów zagra z Atletico Madryt. Będzie to już drugi dwumecz obu drużyn w tym sezonie. Wcześniej spotkali się w półfinale Pucharu Króla. W krajowym pucharze górą byli piłkarze Los Colchoneros. W miniony weekend rywalizowali w lidze w ramach 30. kolejki La Liga. Górą była Blaugrana, wygrywając (2:1) po golu w końcówce Roberta Lewandowskiego.

Nadchodzące spotkanie będzie zupełnie inne. Wpłynie na to m.in. fakt, że Atletico ma dokonać aż pięciu zmian w wyjściowej jedenastce. Warto dodać, że kilku piłkarzy musi uważać na żółte kartki, żeby nie zostać zawieszonym na przyszłotygodniowy rewanż. Jednym z nich jest Lamine Yamal, co drużyna z Madrytu planuje wykorzystać. O szczegółach poinformował dziennik Sport.

Diego Simeone miał przygotować plan, którego celem jest sprowokowanie 18-latka. Jeśli się uda, a gwiazda Barcelony otrzyma żółtą kartkę, to nie zagra w rewanżu. Taki scenariusz przy nieobecności Raphinhi byłby bardzo dużym utrudnieniem dla Katalończyków.

Co więcej, w całej sytuacji kluczowa może okazać się postać sędziego. Mecz na Spotify Camp Nou poprowadzi Istvan Kovacs z Rumunii. Jest to arbiter, który lubi wyciągać kartki. W rozgrywkach ligowych w lidze rumuńskiej pokazał 44 żółte kartki w 11 meczach. Natomiast w Lidze Mistrzów w sześciu spotkaniach wyciągał żółty kartonik aż 29 razy. Łącznie we wszystkich rozgrywkach w 30 meczach, które prowadził, pokazał 144 żółte kartki. To średnio 4,8 kartki na mecz.

