Yamal na celowniku Atletico! Chytry plan Simeone

Lamine Yamal jest zagrożony zawieszeniem na drugi mecz FC Barcelona - Atletico Madryt w Lidze Mistrzów. Jak donosi Sport, rywale planują to wykorzystać. Diego Simeone wdrożył plan, który ma na celu sprowokowanie piłkarza, żeby dostał żółtą kartkę.

Atletico chce sprowokować Yamal, żeby dostał żółtą kartkę

FC Barcelona w ćwierćfinale Ligi Mistrzów zagra z Atletico Madryt. Będzie to już drugi dwumecz obu drużyn w tym sezonie. Wcześniej spotkali się w półfinale Pucharu Króla. W krajowym pucharze górą byli piłkarze Los Colchoneros. W miniony weekend rywalizowali w lidze w ramach 30. kolejki La Liga. Górą była Blaugrana, wygrywając (2:1) po golu w końcówce Roberta Lewandowskiego.

Nadchodzące spotkanie będzie zupełnie inne. Wpłynie na to m.in. fakt, że Atletico ma dokonać aż pięciu zmian w wyjściowej jedenastce. Warto dodać, że kilku piłkarzy musi uważać na żółte kartki, żeby nie zostać zawieszonym na przyszłotygodniowy rewanż. Jednym z nich jest Lamine Yamal, co drużyna z Madrytu planuje wykorzystać. O szczegółach poinformował dziennik Sport.

Diego Simeone miał przygotować plan, którego celem jest sprowokowanie 18-latka. Jeśli się uda, a gwiazda Barcelony otrzyma żółtą kartkę, to nie zagra w rewanżu. Taki scenariusz przy nieobecności Raphinhi byłby bardzo dużym utrudnieniem dla Katalończyków.

Co więcej, w całej sytuacji kluczowa może okazać się postać sędziego. Mecz na Spotify Camp Nou poprowadzi Istvan Kovacs z Rumunii. Jest to arbiter, który lubi wyciągać kartki. W rozgrywkach ligowych w lidze rumuńskiej pokazał 44 żółte kartki w 11 meczach. Natomiast w Lidze Mistrzów w sześciu spotkaniach wyciągał żółty kartonik aż 29 razy. Łącznie we wszystkich rozgrywkach w 30 meczach, które prowadził, pokazał 144 żółte kartki. To średnio 4,8 kartki na mecz.