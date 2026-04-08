Hiszpanie ogłaszają ws. Lewandowskiego. Przewidywane składy na mecz Barcelona – Atletico

08:06, 8. kwietnia 2026
Wojciech Mazurek
FC Barcelona zagra drugie spotkanie z rzędu z Atletico Madryt. Tym razem w ćwierćfinale Ligi Mistrzów. W porównaniu do ostatniego starcia Robert Lewandowski ma zagrać od początku. Oto przewidywane składy na mecz Barcelona - Atletico.

Obserwuj nas w
Maciej Rogowski / Alamy Na zdjęciu: Robert Lewandowski

FC Barcelona kilka dni temu pokonała Atletico Madryt na krajowym podwórku w ramach 30. kolejki La Liga. W środę wieczorem na Spotify Camp Nou obie drużyny ponownie spotkają się w bezpośredniej konfrontacji. Stawką będzie zaliczka przed rewanżem w walce o półfinał Ligi Mistrzów. Hiszpańskie media przewidują, że w składzie Dumy Katalonii dojdzie do kilku zmian w porównaniu do ostatniego meczu.

W miniony weekend ani Jules Kounde, ani Robert Lewandowski nie pojawili się w wyjściowej jedenastce. Hansi Flick wpuścił ich w drugiej połowie, a Polak zdobył w końcówce bramkę na wagę zwycięstwa i być może nawet mistrzostwa Hiszpanii. Dziennik Sport sugeruje, że tym razem oboje rozpoczną w pierwszym składzie. „Wszystko wskazuje na to, że „stara gwardia” będzie odgrywać wiodącą rolę, przy czym prawdopodobne jest, że Kounde zagra na prawej obronie, a Lewandowski pojawi się w ataku” – czytamy na łamach katalońskiego Sportu.

Obecność Lewandowskiego i Kounde to jedyne zmiany, jakie przewiduje katalońskie źródło w składzie Barcelony. Zdecydowanie więcej zmian ma dokonać Diego Simeone. Trener Atletico Madryt wymieni pół składu! Spodziewane jest aż pięć korekt w wyjściowym składzie.

Przewidywane składy na mecz Barcelona – Atletico:

Barcelona: J. Garcia – Kounde, Cubarsi, Martin, Cancelo – E. Garcia, Pedri, Fermin – Yamal, Lewandowski, Rashford

Ateltico: Musso – Molina, Le Normand, Hancko, Ruggeri – Llorente, Koke – Giuliano, Griezmann, Alvarez, Lookman

