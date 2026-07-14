Tottenham przechytrzy Manchester United? Walczą o jednego zawodnika

Neco Williams wzbudza spore zainteresowanie na rynku transferowym. Chrapkę na jego sprowadzenie ma nie tylko Manchester United, ale także Tottenham Hotspur - podaje brytyjski serwis TEAMtalk.

Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Roberto De Zerbi

Neco Williams celem transferowym Tottenhamu Hotspur

Tottenham Hotspur jest jednym z najbardziej aktywnych klubów podczas letniego okna transferowego. Do londyńskiego zespołu dołączyli już Sandro Tonali, Mateus Fernandes, Jan Paul van Hecke, Marcos Senesi, Andrew Robertson oraz Martin Dubravka. Szczególnie imponujące były transfery dwóch pierwszych pomocników, których łączny koszt przekroczył 200 milionów euro. Tak duże inwestycje pokazują, że władze angielskiego giganta chcą zbudować skład zdolny do walki o najwyższe cele w Premier League.

Londyński klub nie zamierza jednak kończyć letnich zakupów i już pracuje nad kolejnymi wzmocnieniami. Jak informuje brytyjski serwis „TEAMtalk”, Tottenham Hotspur włączył się do wyścigu o pozyskanie Neco Williamsa. Tym samym Koguty zamierzają rzucić wyzwanie Manchesterowi United, który również jest zainteresowany sprowadzeniem 25-letniego Walijczyka. Williams na co dzień występuje głównie na lewej stronie defensywy, choć z powodzeniem może także pełnić rolę prawego obrońcy lub wahadłowego.

57-krotny reprezentant Walii od 2022 roku jest zawodnikiem Nottingham Forest, gdzie należy do najważniejszych postaci zespołu. Na City Ground trafił z Liverpoolu, którego jest wychowankiem, za około 20 milionów euro. W swoim piłkarskim CV ma również wypożyczenie do Fulham. Miniony sezon był dla niego bardzo udany – rozegrał 53 spotkania, zdobył dwie bramki i zanotował cztery asysty. Jego wartość rynkowa wynosi obecnie niespełna 30 milionów euro.

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