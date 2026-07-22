Mourinho zdecydował ws. gracza Realu Madryt. Poinformował go o odejściu

Jose Mourinho poinformował już Raula Asencio, że nie ma go w planach na nowy sezon. Portugalczyk zdecydował się na rozstanie z defensorem. Informacje w tej sprawie przekazał serwis "Onda Cero".

Alexandre Sousa / Alamy Na zdjęciu: Jose Mourinho

Asencio nie ma przyszłości w Realu Madryt

Real Madryt przygotowuje się już do nowego sezonu. Tym razem pod wodzą Jose Mourinho Królewscy mają walczyć o najważniejsze cele i przemóc się po ostatniej bardzo słabej kampanii. Z pewnością zadanie to nie będzie jednak łatwe, gdyż chociażby i Barcelona potwierdziła latem aspiracje do obrony tytułu. Niemniej do tej pory to Los Blancos mają na swoim koncie więcej ciekawych ruchów transferowych.

I choć do tej pory głównie mówiło się o nowych twarzach, to teraz z klubem pożegnać może się jeden z ważnych graczy poprzedniego sezonu. Według informacji, które przekazał serwis „Onda Cero”, Jose Mourinho poinformował już Raula Asencio, że nie ma go w planach na nowy sezon. Szkoleniowiec zdecydował się więc na sprzedaż defensora. Trudno się dziwić takiemu podejściu, gdyż chociażby transfer Ibrahimy Konate w tej sprawie wiele zmienił.

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Raul Asencio w poprzednim sezonie rozegrał w sumie 34 mecze, w których zdobył dwa gole oraz zanotował jedną asystę. Łącznie na koncie środkowego obrońcy jest 80 gier w barwach pierwszego zespołu Realu Madryt. 23-letni gracz jest wychowankiem klubu ze stolicy Hiszpanii. Serwis „Transfermarkt” wycenia go na 20 milionów euro.

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