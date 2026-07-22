Camavinga może się pakować. Ten transfer Realu go przekreśla

09:36, 22. lipca 2026
Mateusz Bednarski
Mateusz Bednarski Źródło:  Madrid Universal

Eduardo Camavinga nie zamierza opuszczać Realu Madryt, ale jego pozycja może się skomplikować. Wszystko przez spekulacje dotyczące możliwego transferu Rodriego na Santiago Bernabeu.

Eduardo Camavinga
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Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Eduardo Camavinga

Camavinga straci swoje miejsce w Realu Madryt

W ostatnich dniach coraz częściej pojawiają się informacje łączące Rodriego z Realem Madryt. Choć klub nie rozpoczął jeszcze rozmów z pomocnikiem Manchesteru City, sama możliwość takiego transferu wywołała dyskusję na temat przyszłości Eduardo Camavingi i układu sił w drugiej linii.

Według hiszpańskich mediów Jose Mourinho uważa, że już teraz ma do dyspozycji bardzo szeroką kadrę w środku pola. O miejsce w podstawowym składzie rywalizuje sześciu lub siedmiu zawodników, a do obsadzenia są tylko trzy pozycje. Gdyby do zespołu dołączył Rodri, walka o minuty stałaby się jeszcze trudniejsza.

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Mimo tych spekulacji Camavinga nie myśli o zmianie klubu. Reprezentant Francji dobrze czuje się w Madrycie i chce nadal walczyć o miejsce w składzie. Na ten moment nie rozważa odejścia i zamierza przekonać do siebie Mourinho.

Sytuacja może jednak ulec zmianie w trakcie sezonu. Jeśli w pierwszych miesiącach rozgrywek Camavinga nie będzie regularnie pojawiał się na boisku, zimowe okno transferowe może przynieść nowe scenariusze. Obecnie nic nie wskazuje jednak na to, aby pomocnik planował rozstanie z Realem Madryt.