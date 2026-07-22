Camavinga może się pakować. Ten transfer Realu go przekreśla

Eduardo Camavinga nie zamierza opuszczać Realu Madryt, ale jego pozycja może się skomplikować. Wszystko przez spekulacje dotyczące możliwego transferu Rodriego na Santiago Bernabeu.

Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Eduardo Camavinga

Camavinga straci swoje miejsce w Realu Madryt

W ostatnich dniach coraz częściej pojawiają się informacje łączące Rodriego z Realem Madryt. Choć klub nie rozpoczął jeszcze rozmów z pomocnikiem Manchesteru City, sama możliwość takiego transferu wywołała dyskusję na temat przyszłości Eduardo Camavingi i układu sił w drugiej linii.

Według hiszpańskich mediów Jose Mourinho uważa, że już teraz ma do dyspozycji bardzo szeroką kadrę w środku pola. O miejsce w podstawowym składzie rywalizuje sześciu lub siedmiu zawodników, a do obsadzenia są tylko trzy pozycje. Gdyby do zespołu dołączył Rodri, walka o minuty stałaby się jeszcze trudniejsza.

Mimo tych spekulacji Camavinga nie myśli o zmianie klubu. Reprezentant Francji dobrze czuje się w Madrycie i chce nadal walczyć o miejsce w składzie. Na ten moment nie rozważa odejścia i zamierza przekonać do siebie Mourinho.

Sytuacja może jednak ulec zmianie w trakcie sezonu. Jeśli w pierwszych miesiącach rozgrywek Camavinga nie będzie regularnie pojawiał się na boisku, zimowe okno transferowe może przynieść nowe scenariusze. Obecnie nic nie wskazuje jednak na to, aby pomocnik planował rozstanie z Realem Madryt.