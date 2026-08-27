Liga Mistrzów: oto komplet uczestników. Czterech debiutantów

07:46, 27. sierpnia 2026
Wojciech Mazurek
Wojciech Mazurek Źródło:  Goal.pl

Liga Mistrzów to najbardziej prestiżowe rozgrywki klubowe na świecie. Bierze w nich udział 36 drużyn. Poznaliśmy komplet uczestników w sezonie 2026/2027. Cztery kluby zaliczą swój debiut w elitarnym turnieju.

Liga Mistrzów
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SOPA Images Limited/ Alamy Na zdjęciu: Liga Mistrzów

Komplet uczestników Ligi Mistrzów w sezonie 2026/2027

Nie ma klubów, który nie chciałby zagrać w Lidze Mistrzów, tak samo, jak nie ma piłkarza, który nie marzy o tym, żeby na murawie wysłuchać hymnu elitarnych rozgrywek. W sezonie 2026/2027 taką szansę będzie miało 36 klubów, a w tym gronie znalazło się czterech debiutantów.

Po raz pierwszy w historii w Lidze Mistrzów zagra Como, LASK Linz, Sabah Baku oraz Viking. Losowanie fazy ligowej odbędzie się w czwartek (27 sierpnia) o godzinie 18:00. Z punktu widzenia polskiego kibica w rozgrywkach wystąpi dwunastu polskich piłkarzy. Na największej klubowej arenie piłkarskiej będziemy mogli obserwować m.in. Oskara Pietuszewskiego, Tymoteusza Puchacza, Piotra Zielińskiego, Matty’ego Casha czy Wiktora Nowaka.

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Podział na koszyki przed losowaniem fazy ligowej Ligi Mistrzów:

Koszyk 1: PSG, Bayern Monachium, Real Madryt, Liverpool, Inter Mediolan, Manchester City, Arsenal, FC Barcelona, Atletico Madryt

Koszyk 2: Borussia Dortmund, AS Roma, Sporting CP, Aston Villa, FC Porto, Man United, Club Brugge, Betis, PSV

Koszyk 3: Feyenoord, Lille, Bodo/Glimt, Napoli, Lipsk, Villarreal, Szachtar, Galatasaray, Fenerbahce

Koszyk 4: Slavia Praga, VfB Stuttgart, LASK Linz, Como, Lens, Sabah Baku, AEK Ateny, Viking, Slovan

Przypomnijmy, że od sezonu 2024/2025 Liga Mistrzów zmienił format. Zamiast tradycyjnej fazy grupowej jest jedna duża tabela, składająca się z 36 zespołów. Każda drużyna rozgrywa 8 meczów (po 2 spotkania z zespołami z każdego koszyka). TOP8 awansuje bezpośrednio do 1/8 finału. Natomiast drużyny z miejsc 9-24 grają rundę play-off w fazie pucharowej.

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