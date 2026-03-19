Kulisy meczu w Londynie. Wymowne słowa trenera Simeone

Atletico Madryt przegrało w ramach 1/8 finału Ligi Mistrzów z Tottenham Hotspur. Hiszpańska ekipa jednak i tak awansowała do 1/4 finału. Po starciu głos zabrał Diego Simeone.

ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Diego Simeone

Diego Simeone po spotkaniu Tottenham – Atletico

Atletico Madryt w dwumeczu wygrało z Tottenhamem Hotspur (7:5). Jednocześnie przedstawiciel ligi hiszpańskiej awansował do kolejnej fazy rozgrywek, gdzie zmierzy się z FC Barceloną. Tymczasem na temat środowego starcia kilka zdań wyraził szkoleniowiec ekipy z Wanda Metropolitano.

– Mecz był niekomfortowy. Rozmawialiśmy o tym w szatni i zareagowaliśmy w drugiej połowie: mogliśmy dwukrotnie strzelić trzeciego gola, ale zamiast tego rywal miał rzut karny – mówił Diego Simeone cytowany przez „Markę”.

– Musso był solidny, Cardozo grał dobrze, a tempo i gra Juliana, Hancko i Lookmana były kluczowe. Julian zachował spokój w decydujących momentach ataku: zmieniliśmy go, aby uniknąć kartki. Ogólnie jestem zadowolony z gry wszystkich – zaznaczył trener.

Tymczasem już w najbliższy weekend piłkarze Los Colchoneros rozegrają ostatnie spotkanie przed reprezentacyjną przerwą. Atletico w roli gościa zmierzy się z Realem Madryt. Mecz odbędzie się w niedzielę 22 marca o godzinie 21:00. W tym starciu drużyna Simeone ma zamiar wrócić na zwycięski szlak po dwóch z rzędu porażkach w roli gościa.

W czterech ostatnich meczach między zespołami dwa razy górą był Real i dwa razy szalę zwycięstwa na swoją stronę przechyliło Atletico. Po raz ostatni oba zespoły grały ze sobą w styczniu. Wówczas w rywalizacji w ramach turnieju o Superpuchar Hiszpanii lepsi byli Królewscy (2:1).