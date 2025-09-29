Marciniak znów na europejskiej scenie. Ważny mecz Ligi Mistrzów w jego rękach

12:02, 29. września 2025
Luka Pawlik
Luka Pawlik Źródło:  Uefa.com

Szymon Marciniak to sędzia, będący ostatnio pod ostrzałem ekspertów. Znany sędzia jest natomiast wciąż doceniany w UEFA i poprowadzi kolejny mecz w Lidze Mistrzów.

Szymon Marciniak
fot. Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Szymon Marciniak

Szymon Marciniak poprowadzi mecz Borussia Dortmund – Athletic

Szymon Marciniak wciąż pozostaje w grze, jeśli chodzi o prowadzenie spotkań w najlepszych klubowych rozgrywkach w Europie. UEFA poinformowała, że 44-latek będzie sędzią głównym jednej ze środowych rywalizacji fazy grupowej Ligi Mistrzów.

Polski arbiter został wyznaczony do prowadzenia meczu Borussii Dortmund z Athletic Bilbao. Na liniach pomagać mu będą Tomasz Listkiewicz i Adam Kupsik. Funkcję sędziego VAR powierzono Holendrowi Polowi van Boekelowi, którego wspierać będzie Portugalczyk Tiago Bruno Lopes Martins.

Pochodzący z Płocka sędzia w tej kampanii prowadził jak dotąd 10 spotkań, z czego osiem w PKO BP Ekstraklasie oraz dwa w eliminacjach do Ligi Mistrzów. Pokazał w nich łącznie 33 żółte kartki i jedną czerwoną, a także podyktował trzy rzuty karne.

Marciniak miał już okazję prowadzić dwa mecze Borussii Dortmund i oba zakończyły się remisami. Po raz pierwszy w sezonie 2016/2017, gdy BVB zremisowało 2:2 z Realem Madryt w fazie grupowej. Ostatni raz w 2023 roku, gdy dortmundczycy podzielili się punktami z Milanem (0:0).

Do tej pory polski arbiter nie prowadził jeszcze żadnego meczu z udziałem Athletic Bilbao. Środowe starcie będzie więc dla niego okazją do zdobycia kolejnego nowego doświadczenia.

