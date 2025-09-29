Szczęsny wrócił do bramki Barcelony. Jego słowa o Garcii poruszają

09:42, 29. września 2025
Luka Pawlik
Luka Pawlik Źródło:  Barca News (X)

Wojciech Szczęsny wrócił w niedzielę do bramki FC Barcelony. Po zakończeniu spotkania z Realem Sociedad (2:1) zawodnik zabrał głos w sprawie kontuzjowanego Joana Garcii.

Wojciech Szczęsny
fot. Aflo Co. Ltd. / Alamy Na zdjęciu: Wojciech Szczęsny

Wojciech Szczęsny o kontuzjowanym Joanie Garcii

Wojciech Szczęsny rozegrał w niedzielę pierwszy mecz w tym sezonie w barwach FC Barcelony. Polski bramkarz utrzymał dobrą passę spotkań bez porażki w lidze hiszpańskiej. Po zakończeniu rywalizacji zawodnik podzielił się swoimi przemyśleniami.

– Wróciłem do Barcelony i mógłbym być szczęśliwy, ale nie jest tak, ponieważ Joan García jest kontuzjowany. Mam nadzieję, że wkrótce wróci do bramki, gdzie powinien być przez długi czas, aby bronić naszych barw – mówił Szczęsny cytowany przez profil Barca News na platformie X.

35-letni golkiper ma kontrakt z Katalończykami ważny do końca czerwca 2027 roku. Szczęsny do ekipy z La Liga trafił w październiku minionego roku, wracając jednocześnie z piłkarskiej emerytury, na którą udał się po rozstaniu z Juventusem.

Doświadczony bramkarz rozegrał dotychczas 31 spotkań w barwach Barcelony. Stracił w nich 37 goli, a w 14 meczach zachował czyste konto. Okazję na poprawę swojego bilansu Polak będzie miał już w środę, gdy Katalończycy w fazie zasadniczej Ligi Mistrzów podejmą Paris Saint-Germain.

Barcelona po niedzielnej wygranej w La Liga objęła prowadzenie w tabeli. Blaugrana wykorzystała tym samym wpadkę Realu Madryt, który w derbach z Atletico Madryt poniósł dotkliwą porażkę (2:5).

