Simeone znalazł sposób na defensywę Barcelony

FC Barcelona ponownie zmierzy się z Atletico Madryt w Lidze Mistrzów, a rywalizacja obu ekip nabiera intensywności. Bilans spotkań pokazuje przewagę zespołu Hansiego Flicka, ale styl gry Rojiblancos wciąż sprawia mu problemy, twierdzi Mundo Deportivo.

Na zdjęciu: Diego Simeone

Barcelona – Atletico: garść statystyk przed hitem Ligi Mistrzów

FC Barcelona wygrała pięć z ośmiu spotkań przeciwko Atletico Madryt od czasu przyjścia Hansiego Flicka. Rojiblancos odnieśli dwa zwycięstwa, a jeden mecz zakończył się remisem. Statystyki bramkowe pokazują jednak wyrównany poziom rywalizacji i liczne problemy defensywne Blaugrany.

Zespół Diego Simeone szczególnie skutecznie wykorzystuje grę skrzydłami. Aż dziesięć z czternastu goli padło po akcjach bocznymi sektorami boiska. Atletico szuka przestrzeni za linią obrony i wykorzystuje momenty, gdy defensywa Dumy Katalonii wychodzi wysoko.

Kluczową rolę odgrywają dynamiczne wejścia z głębi pola. Zawodnicy Atletico potrafią zaskoczyć rywala tempem i precyzją rozegrania. Takie akcje były widoczne w wysokim zwycięstwie 4:0 w półfinale Pucharu Króla, gdzie dominowały ataki prawą stroną.

Atletico potrafi również zagrozić środkiem pola przy użyciu prostopadłych podań. W ten sposób padały gole w meczach ligowych tego sezonu. To pokazuje, że zespół Simeone jest elastyczny i potrafi dostosować sposób ataku.

W rywalizacji nie brakuje także indywidualnych bohaterów. Najlepszym strzelcem tych spotkań jest Ferran Torres, a tuż za nim znajdują się Robert Lewandowski, Sorloth oraz Julian Alvarez. Wśród asystujących wyróżnia się Nahuel Molina, który odegrał kluczową rolę w kilku akcjach bramkowych.

Zobacz również: Juventus złoży ofertę za pomocnika Man Utd tylko, jeśli awansuje do LM