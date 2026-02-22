Rodrygo wraca do zdrowia. Wtedy Real będzie mógł z niego skorzystać

Rodrygo wznowił treningi z drużyną po urazie ścięgna. Jak donosi El Chiringuito, gwiazdor Realu Madryt wkrótce powinien być gotowy do gry.

PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alamy Na zdjęciu: Rodrygo

Rodrygo trenował z zespołem

Rodrygo jest jednym z wielu zawodników Realu Madryt, którzy w tym sezonie zmagali się z problemami zdrowotnymi. Brazylijczyk opuścił ostatnie spotkania z powodu zapalenia ścięgna, co mocno ograniczyło Alvaro Arbeloi możliwości w ofensywie. Jednak skrzydłowy robi postępy i klub oficjalnie potwierdził jego powrót do treningów z drużyną.

Z kolei „El Chiringuito” podaje, że gwiazdor Królewskich ma być w pełni dostępny po rewanżowym starciu w play-offach Ligi Mistrzów z Benficą Lizbona. Hiszpański gigant po zwycięstwie 1:0 na wyjeździe w pierwszym meczu jest bliżej awansu do kolejnej rundy. Klub liczy, że Brazylijczyk pomoże zespołowi w następnej fazie rozgrywek, a sam piłkarz jest zmotywowany, żeby udowodnić swoją wartość.

W przyszłym sezonie konkurencja w ataku może być jeszcze większa. Na Santiago Bernabeu po wypożyczeniu w Lyonie wróci Endrick, który obecnie jest w świetnej formie. Z tego powodu Rodrygo musi teraz pokazać się z jak najlepszej strony, by utrzymać swoją silną pozycję w zespole.

Powrót gwiazdora to z pewnością świetna wiadomość dla kibiców Realu, a jego szybkość i technika mogą przydać się w decydującej fazie sezonu. W bieżącym sezonie 25-latek w 26 meczach strzelił trzy bramki i zanotował sześć asyst.

