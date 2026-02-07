Rodrygo nabawił się kontuzji. Real Madryt wydał komunikat

Rodrygo doznał urazu i wypada z gry na około 10 dni. U skrzydłowego Realu Madryt zdiagnozowano tendinozę, czyli uszkodzenie ścięgna wynikające z przeciążenia.

PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alamy Na zdjęciu: Rodrygo

Oficjalnie: Rodrygo wypada z gry na około 10 dni

Real Madryt za pośrednictwem swojej oficjalnej strony internetowej opublikował komunikat dotyczący stanu zdrowia Rodrygo. Ze wspomnianego raportu medycznego wynika, że u brazylijskiego skrzydłowego zdiagnozowano tendinozę, czyli przewlekłe, zwyrodnieniowe uszkodzenie ścięgna spowodowane przeciążeniem.

Tego typu uraz wymaga przerwy w grze i regeneracji, która w tym przypadku ma potrwać około dziesięciu dni. Sztab szkoleniowy drużyny Los Blancos nie zamierza ryzykować pogłębienia kontuzji, dlatego zawodnik przejdzie indywidualny program leczenia oraz rehabilitacji, żeby jak najszybciej, ale bezpiecznie wrócić na boisko.

Parte médico de Rodrygo. — Real Madrid C.F. (@realmadrid) February 6, 2026

Tym samym 25-letni atakujący na pewno nie zagra w najbliższym meczu ligowym, w którym ekipa Królewskich zmierzy się na wyjeździe z Valencią. Spotkanie zaplanowano na niedzielę, 8 lutego, na godzinę 21:00. Warto dodać, że Rodrygo nie wystąpi również w obu pojedynkach z Benfiką Lizbona w ramach fazy play-off Ligi Mistrzów, ponieważ jest zawieszony za czerwoną kartkę. Przytoczone potyczki odbędą się 17 i 25 lutego.

37-krotny reprezentant Brazylii występuje w barwach zespołu Los Blancos od lipca 2019 roku, kiedy przeniósł się na Santiago Bernabeu za 45 milionów euro z Santosu, którego jest wychowankiem. W koszulce Realu rozegrał już 296 spotkań, zdobywając 71 bramek oraz notując 57 asyst. Fachowy portal „Transfermarkt” wycenia skrzydłowego na około 60 milionów euro. Kontrakt atakującego z madrytczykami obowiązuje do 2028 roku.