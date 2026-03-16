Real w napięciu przed City. Los kluczowego obrońcy wciąż nieznany

Real Madryt wciąż czeka na decyzję w sprawie występu Alvaro Carrerasa w rewanżowym meczu Ligi Mistrzów z Manchesterem City. Hiszpański obrońca poleciał z zespołem do Anglii, ale nadal nie otrzymał zgody lekarzy na grę.

Występ Carrerasa z Man City wciąż niepewny

Alvaro Carreras znalazł się w kadrze Realu Madryt na wyjazd do Manchesteru. Obrońca trenował częściowo z drużyną w weekend i dlatego klub liczył na jego szybki powrót. Mimo to piłkarz wciąż nie otrzymał ostatecznej zgody medycznej na występ.

Jego ewentualna absencja byłaby problemem dla trenera Alvaro Arbeloa. Szkoleniowiec wyraźnie bardziej ufa Carrerasowi niż Franowi Garcii na lewej stronie defensywy. Dlatego decyzja lekarzy może mieć duży wpływ na ustawienie zespołu.

Brak Carrerasa może jednak skłonić Real do bardziej defensywnej taktyki. Hiszpan jest ofensywnie usposobionym bocznym obrońcą i często włącza się do ataku. W meczu z Manchesterem City większy nacisk na defensywę może pomóc zespołowi ograniczyć przestrzeń dla rywali.

Dobrą wiadomością dla sztabu jest natomiast sytuacja Kyliana Mbappe. Francuski napastnik ma być gotowy do gry we wtorkowym spotkaniu. Nie jest jednak pewne czy Arbeloa zdecyduje się od razu wystawić go w podstawowym składzie.

Taka decyzja mogłaby wywołać dyskusję także we Francji. Zbyt szybki powrót do gry niesie ryzyko pogłębienia urazu. Szczególnie że do mistrzostw świata w 2026 roku pozostało już tylko kilka miesięcy.

