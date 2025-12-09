Guardiola uderzył żartem przed starciem z Realem. Media odczytały ukryty sens

22:32, 9. grudnia 2025
Luka Pawlik
Luka Pawlik Źródło:  Guillem Balague (X)

Manchester City w środowym hicie Ligi Mistrzów zmierzy się z Realem Madryt. Tymczasem przed tym starciem na temat Xabiego Alonso wypowiedział się Josep Guardiola.

Josep Guardiola
Obserwuj nas w
fot. PA Images / Alamy Na zdjęciu: Josep Guardiola

Josep Guardiola o trenerze Realu Madryt

Manchester City może być decydującym rywalem dla przyszłości trenera Xabiego Alonso w Realu Madryt. Królewscy w przypadku porażki z gigantem Premier League mogą mieć turbulencje w sztabie szkoleniowym. W mediach już pojawiły się doniesienia, że byłego trenera Bayeru Leverkusen mogą zastąpić Zinedine Zidane czy Juergen Klopp. Tymczasem ciekawą wypowiedzią przed środowym szlagierem podzielił się menedżer The Citizens.

– Powinienem przekazać coś własnego… Jeśli nie będzie sikał perfumami, to będzie dobrze. Zobaczycie – mówił z przymrużeniem oka Josep Guardiola, odnosząc się do losu Xabiego Alonso.

POLECAMY TAKŻE

Jorge Valdano
Real w kryzysie? Valdano ujawnił największą słabość drużyny
Piłkarze Realu Madryt
Real Madryt może pożegnać ważnego gracza. Manchester United zaczął działać
Carlo Ancelotti
Ancelotti wytypował zwycięzcę Ligi Mistrzów. Włoch nie ma wątpliwości

Do słów doświadczonego trenera nawiązał dziennikarz Guillem Balagué, współpracujący z BBC, tłumacząc, co tak naprawdę Guardiola mógł mieć na myśli.

„Myślę, że Pep od dawna chciał coś takiego powiedzieć. Niektóre madryckie media, gdy Jose Mourinho był w Realu Madryt, pisały, że Pep sika w gacie – obrzydliwy i głupi zarzut wobec Pepa o rzekomą arogancję i pewność siebie w kwestii wyższości nad większością” – przekazał żurnalista na platformie X.

„Dlatego dzisiaj Pep posłużył się starym cytatem/oskarżeniem, żeby zapewnić prasie – jak twierdził on i jego dziadek – dobry nagłówek” – uzupełnił Balague.

Środowa batalia z udziałem angielskiej i hiszpańskiej drużyny odbędzie się na Estadio Santiago Bernabéu. Mecz zacznie się o godzinie 21:00.

Czytaj więcej: Real w kryzysie? Valdano ujawnił największą słabość drużyny