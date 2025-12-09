Guardiola uderzył żartem przed starciem z Realem. Media odczytały ukryty sens

Manchester City w środowym hicie Ligi Mistrzów zmierzy się z Realem Madryt. Tymczasem przed tym starciem na temat Xabiego Alonso wypowiedział się Josep Guardiola.

fot. PA Images / Alamy Na zdjęciu: Josep Guardiola

Josep Guardiola o trenerze Realu Madryt

Manchester City może być decydującym rywalem dla przyszłości trenera Xabiego Alonso w Realu Madryt. Królewscy w przypadku porażki z gigantem Premier League mogą mieć turbulencje w sztabie szkoleniowym. W mediach już pojawiły się doniesienia, że byłego trenera Bayeru Leverkusen mogą zastąpić Zinedine Zidane czy Juergen Klopp. Tymczasem ciekawą wypowiedzią przed środowym szlagierem podzielił się menedżer The Citizens.

– Powinienem przekazać coś własnego… Jeśli nie będzie sikał perfumami, to będzie dobrze. Zobaczycie – mówił z przymrużeniem oka Josep Guardiola, odnosząc się do losu Xabiego Alonso.

Do słów doświadczonego trenera nawiązał dziennikarz Guillem Balagué, współpracujący z BBC, tłumacząc, co tak naprawdę Guardiola mógł mieć na myśli.

„Myślę, że Pep od dawna chciał coś takiego powiedzieć. Niektóre madryckie media, gdy Jose Mourinho był w Realu Madryt, pisały, że Pep sika w gacie – obrzydliwy i głupi zarzut wobec Pepa o rzekomą arogancję i pewność siebie w kwestii wyższości nad większością” – przekazał żurnalista na platformie X.

„Dlatego dzisiaj Pep posłużył się starym cytatem/oskarżeniem, żeby zapewnić prasie – jak twierdził on i jego dziadek – dobry nagłówek” – uzupełnił Balague.

Środowa batalia z udziałem angielskiej i hiszpańskiej drużyny odbędzie się na Estadio Santiago Bernabéu. Mecz zacznie się o godzinie 21:00.

