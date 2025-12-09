Real w kryzysie? Valdano ujawnił największą słabość drużyny

Real Madryt w ostatnim czasie nie spełnia oczekiwań kibiców. Zarząd klubu jest również rozczarowany wynikami drużyny. Ostatnio na temat Królewskich głos zabrał Jorge Valdano.

fot. SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Jorge Valdano

Valdano punktuje Real Madryt. Mocne słowa legendy przed starciem z Man City

Real Madryt w środę wieczorem zmierzy się z Manchesterem City w fazie zasadniczej Ligi Mistrzów. Do tej potyczki Królewscy podejdą, mając tylko dwa zwycięstwa w siedmiu ostatnich meczach, licząc wszystkie rozgrywki. Tymczasem ciekawą opinię na temat niezadowalających wyników stołecznej ekipy wyraził były napastnik i trener Realu.

– Real Madryt ma chroniczne problemy, takie jak trudności z pressingiem. Ma to bezpośredni związek z morale i motywacją. W meczu z Celtą grał w dziesiątkę, a potem drużyna pokazała agresję, której nie prezentowała od godziny. Celta, dzięki doskonałemu posiadaniu piłki, wywierała na nich ogromną presję przez cały mecz – mówił Jorge Valdano w rozmowie z Movistarem cytowanej przez „Markę”.

– Presja jest ważna, ponieważ gdy zawodnicy są skupieni na swoich obowiązkach, wchodzą w interakcje na boisku i nie rozpraszają się ani nie popadają w letarg. Zespół jest skoncentrowany. Właśnie dlatego trzeba naciskać na przeciwnika. Jak powiedział Luis Cesar Menotti: „Nie chodzi tylko o pójście do przodu i wybijanie piłki. Chodzi o pójście do przodu i atak”. A to dwie zupełnie różne rzeczy – zaznaczył Argentyńczyk.

– Trzeba zacząć naciskać w linii ataku. To najtrudniejsze zadanie. Dwaj znakomici napastnicy Realu Madryt, czyli Kylian Mbappé i Vinicius Junior, są bardzo nieprzewidywalni, ale mają problemy z wygraniem pierwszej walki o piłkę z przeciwnikami, po czym następuje ciąg konsekwencji, a ostatecznie ciężar spada na całą drużynę – podkreślił Valdano.

Królewscy muszą się obudzić

– Uważam, że Xabi Alonso jest kompetentnym trenerem. To zawodnicy nie biegają, a nie trener. Trzeba zmobilizować drużynę, a to zależy od zawodników. Trener musi utrzymać porządek i motywować zawodników, to jedyne zadanie trenera – przekonywał 70-latek.

– Byłem zaskoczony, że po tak znakomitym występie przeciwko Athletic Bilbao (3:0) drużynie brakowało agresji i tak długo zwlekała z reakcją w starciu z Celtą. Reaguje dopiero, gdy sytuacja staje się beznadziejna, gdy przegrywamy 1:0 i zawodnik zostaje wyrzucony z boiska. W takim momencie sytuacja staje się trudna. Drużyna wkracza na nowy poziom zaangażowania – zakończył Valdano.

Real w 27 spotkaniach prowadzonych przez Xabiego Alonso, wygrał 19 razy. Zaliczył też cztery remisy i cztery porażki. Bilans punktowy Hiszpana wynosi 2,26 punktu na mecz.

