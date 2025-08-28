Real Madryt podczas czwartkowego losowania poznał rywali w fazie ligowej Ligi Mistrzów. Królewscy zmierzą się między innymi z Manchesterem City.

PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alamy Na zdjęciu: Vinicius Junior

Z kim zagra Real Madryt w Lidze Mistrzów?

Po raz drugi z rzędu Liga Mistrzów będzie rozgrywana w nowym formacie. W fazie ligowej udział weźmie 36 drużyn, które rozegrają po osiem spotkań – cztery u siebie i cztery na wyjeździe. Wszystkie zespoły znajdą się w jednej tabeli, co zapewnia emocje do ostatniej kolejki. Obrońcą tytułu jest Paris Saint-Germain, które pod wodzą Luisa Enrique sięgnęło po swój pierwszy triumf w historii klubu. Finał tegorocznej edycji Ligi Mistrzów odbędzie się na Puskas Arenie w Budapeszcie.

Real Madryt poprzednią edycję zakończył na 1/4 finału, przegrywając oba mecze z Arsenalem (0:3 i 1:2) pod wodzą Carlo Ancelottiego. Teraz drużyną prowadzi Xabi Alonso, który rozpoczął pracę od zwycięskich występów w La Lidze. Najpierw Królewscy pokonali Osasunę Pampeluna (1:0), a następnie Real Oviedo (3:0). Debiut hiszpańskiego szkoleniowca zapowiada obiecujący początek sezonu, a drużyna z Madrytu szykuje się do rywalizacji w Lidze Mistrzów z ambicjami powrotu na europejski szczyt.

W fazie ligowej Ligi Mistrzów madrytczycy zmierzą się z Manchesterem City, Liverpoolem, Juventusem, Benfiką Lizbona, Olympique Marsylia, Olympiakosem Pireus, AS Monaco i Kajratem Ałmaty. Dokładny terminarz potyczek zostanie opublikowany w sobotę. Pierwsze mecze zostaną rozegrane w dniach 16-18 września. Zakończenie zmagań fazy ligowej odbędzie się 28 stycznie.

Co ciekawe, UEFA postanowiła zmienić godzinę rozpoczęcia meczu finałowego. Spotkanie w Budapeszcie oficjalnie rozpocznie się o godzinie 18:00. Finał jest zaplanowany na 30 maja 2026 roku.