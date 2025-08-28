Zmiana godziny finału Ligi Mistrzów! UEFA potwierdza

Liga Mistrzów zakończyła rywalizację w kwalifikacjach i znamy już 36 drużyn, które wystąpią w fazie ligowej. Rozpocznie się ona 16 września. Natomiast 30 maja odbędzie się finał. UEFA ogłosiła wprowadzenie kluczowej zmiany dotyczącej decydującego meczu.

Independent Photo Agency Srl/ Alamy Na zdjęciu: Liga Mistrzów - finał 2025

Liga Mistrzów: finał ruszy wcześniej

O najważniejsze trofeum europejskiego futbolu klubowego powalczy 36 ekip. W środę poznaliśmy ostatni cztery zespoły, które uzupełniły stawkę. Walka w fazie ligowej rozpocznie się już 16 września – to właśnie wtedy zostanie rozegrana pierwsza kolejka nowej edycji. Natomiast ostatni mecz zaplanowano na 30 maja 2026 roku – finał obędzie się na stadionie Puskás Aréna w Budapeszcie.

Do tej pory wszystkie decydujące starcia startowały o godzinie 21:00. Jednak od tego sezonu nastąpi wyraźna zmiana w tej kwestii. UEFA postanowiła, iż teraz każdy finał Ligi Mistrzów będzie rozpoczynał się aż trzy godziny wcześniej, a więc już o 18:00.

– Decyzja ta ma na celu poprawę ogólnych wrażeń z dnia meczowego dla kibiców, drużyn i miast gospodarzy poprzez optymalizację logistyki i operacji, przynosząc jednocześnie szereg wymiernych korzyści. Naszym celem jest sprawienie, aby dzień meczowy był naprawdę przyjemnym doświadczeniem dla wszystkich, którzy chcą uczestniczyć w emocjach, jednocześnie tworząc przyjazną atmosferę, która ułatwi rodzinom i dzieciom uczestnictwo w największym i najważniejszym meczu klubowym sezonu.

The UEFA Champions League final will kick off at 18:00CET as of the 2025/26 season.



The decision is designed to enhance the matchday experience and benefit fans, teams and host cities. — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) August 28, 2025

– Dla kibiców podróżujących oznacza to lepszy dostęp do transportu publicznego – zwłaszcza po meczu – oraz bezpieczniejszy i wygodniejszy powrót ze stadionu. Dla miast gospodarzy oznacza to zwiększenie pozytywnego wpływu gospodarczego imprezy, ponieważ kibice będą mogli kontynuować świętowanie. Nowa godzina rozpoczęcia meczu jest również dostosowana do bardziej dostępnego okna transmisji, dzięki czemu finał dotrze do jeszcze szerszej widowni telewizyjnej i cyfrowej na całym świecie, ze szczególnym uwzględnieniem młodszych widzów – czytamy w oficjalnym komunikacie na stronie UEFA.