Dembele gotowy na Bayern? Znamy najnowsze informacje z Paryża

Paris Saint-Germain zmierzy się we wtorek wieczorem z Bayernem Monachium. Tymczasem ciekawe wieści w sprawie Ousmane’a Dembele przekazał przed starciem gigantów serwis RMC Sport.

fot. Dpa picture alliance / Alamy Na zdjęciu: Ousmane Dembele

Ousmane Dembele z niezagrożonym występem przeciwko Bayernowi?

Paris Saint-Germain po raz kolejny w tym roku zmierzy się we wtorek z Bayernem Monachium. Tym razem obie ekipy zagrają ze sobą w ramach czwartej kolejki fazy zasadniczej Ligi Mistrzów. Kilka miesięcy temu drużyny rywalizowały również w Klubowych Mistrzostwach Świata.

Po spotkaniu z Nice w klubie z Paryża pojawił się niepokój dotyczący stanu zdrowia Ousmane’a Dembele. Nie było pewne, czy skrzydłowy będzie mógł wystąpić przeciwko Bawarczykom. Tymczasem konkretne informacje przekazał serwis RMC Sport.

Źródło podało, że zawodnik wziął udział w poniedziałkowym treningu bez żadnych dolegliwości. Tym samym znacząco wzrosły szanse reprezentanta Francji na występ z Bayernem Monachium.

Piłkarz trenował pod okiem prezesa PSG Nassera Al-Khelaifiego oraz dyrektora sportowego Luisa Camposa. Niemniej wciąż nie można ze 100-procentową pewnością stwierdzić, czy Dembele znajdzie się w wyjściowym składzie.

28-letni zawodnik ma kontrakt ważny z klubem z Paryża do końca czerwca 2028 roku. Rynkowa wartość Dembele wynosi natomiast 100 milionów euro. W obecnym sezonie wystąpił jak dotąd w 12 spotkaniach, licząc wszystkie rozgrywki. Zdobył w nich pięć bramek i zaliczył trzy asysty.

PSG ma przed sobą intensywny czas. We wtorkowy wieczór na Parc des Princes zmierzy się w roli gospodarza z Bayernem, natomiast kilka dni później w Ligue 1 z Olympique Lyon.

